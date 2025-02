Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonuri Hastalarına Gıda Desteği Sağlıyor

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çölyak hastalarına glütensiz, fenilketonuri hastalarının beslenme düzenini sürdürebilmesi için ise düşük proteinli gıda kolisi dağıtımlarını düzenli bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda 834 çölyak hastası vatandaşa her ay 16 ekmek ve 3 kilogram un, 24 Fenilketonuri hastasına ise 250 gramlık 4 adet düşük proteinli makarna, 250 gramlık 2 adet düşük proteinli şehriye, 1 kiloluk genel amaçlı nişasta karışımı ve 1 paket gofretin yer aldığı gıda kolisi desteği sunuluyor.

Piyasada zor bulunması ve fiyatları yüksek ürünler olması sebebiyle ulaşılmakta güçlük çekilen bu ürünler, sağlık sorunları nedeniyle özel beslenme gereksinimi duyan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmayıp, ekonomik anlamda da önemli bir destek sağlıyor. Bununla birlikte her yıl Ramazan ayında düzenli bir şekilde yapılan glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolisi desteği, bu yıl da yapılacak.

"Gıda kolisi desteğimiz, yaklaşan Ramazan ayında da devam edecek"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak görev yapan Nurten Çukur, Büyükşehir'in her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği gıda kolisi desteğinden bahsederek, "Çölyak hastalarına özel her ay 16 ekmek ve 3 kilogram unun yer aldığı glütensiz paketler dağıtıyoruz. Bu ürünlere ulaşmak oldukça zor. Market raflarında glütensiz ürünler çok pahalı. Vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla, her ay en kaliteli ekmek ve unu dağıtmaya özen gösteriyoruz. Ramazan ayında da Çölyak hastalarımıza glütensiz ürünlerin olduğu, hem çocuklara hem yetişkinlere özel paketler dağıtıyoruz" dedi.

4 yıldır sürdürülen Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği kapsamında şimdiye kadar 2 bin 220 gıda kolisi dağıttıklarını kaydeden Çukur, fenilketonuri hastaları için yapılan gıda desteği ile ilgili de "Birkaç ay önce Fenilketonuri hastaları için başlattığımız projede sunduğumuz gıda kolisinin içinde düşük proteinli ürünler bulunuyor. Ramazan ayında Fenilketonuri hastalarımız için de gıda kolisi dağıtımımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Marketlerde bulamadığım ürünleri, Büyükşehir bana ulaştırıyor"

Hizmetten faydalanan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Melek Taşkan: "Büyükşehir kısa bir süre önce Glütensiz Kafe açtı. Ürünler gayet güzel ve sevdik. Bu koliyi ben cebimden alacak olsaydım 3 bin liraya mal olurdu. Büyükşehir'in bu desteği bizler için güzel oldu. Marketlerde bulamadığım ürünleri, Büyükşehir bana ulaştırıyor."

-Dursun Kutludoğmuş: "Büyükşehir Belediyemiz tüm Çölyak hastalarına yetişti. Ekmeğimizi, unumuzu veriyorlar ve Ramazan'da da bir aylık gıda kolisine her şeyi koyuyorlar. Ailemde 3 kişi çölyak hastası. Biz bunları alacak olsak bütçemizi çok sarsardı. Hem bütçemizi hem sağlığımızı düşünüyorlar."

-Mert Oktay: "Başkanımız Vahap Seçer, sosyal belediyeciliği sonuna kadar yapıyor. Kimsenin fark etmediği bizleri, Başkanımız fark etti. Bu da bizi aşırı derecede memnun ediyor. Ülke genelde Çölyak hastalığı tanınan bir hastalık, ancak Fenilketonuri pek tanınmıyor ve bilinmiyor. Biz siparişlerimizi Ankara'dan yapıyoruz, ancak çok masraflı oluyor. Başkanımız bize yardımcı oluyor. Her mahallede Mahalle Mutfağı var ve ürünlerimizi Mahalle Mutfağı'ndan gelip alabiliyoruz."