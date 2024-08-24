Mersin Büyükşehir Belediyesi, Deniz Kirliliği Nedeniyle Gemilere 15 Milyon Dolarlık Cezalar Kesti

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği yetki üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından 2019 yılından bu yana deniz kirliliği neden olan gemilere yaklaşık 15 milyon dolarlık ceza kesildiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan yetkili ile kentte deniz kirliği konusunda çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydetti. Başkan Seçer, 321 kilometre sahil şeridinin bulunduğu kentte birçok sektörün faaliyetinin olduğu gibi turizm ve gemi taşımacılığının da ön planda olduğuna dikkat çekerek, bunun beraberinde deniz kirliliğini de getirdiğini söyledi. Başkan Seçer, deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal, yüzde 20'sini de diğer etkenlere dayandığını ifade ederek, "Derelere atılan çöplerden, bırakılan kanalizasyona kadar birçok yabancı madde direkt denize ulaşabilir. Hatta caddelere, sokaklara atılan, izmariti de yabancı madde olarak kanalizasyon sistemleri ile direkt denize ulaşabilir. Vatandaşlarımız da sahillerimizin çok kirli olmasından ve zamanında yeterli temizlik yapılmadığından şikayet ederler. Oysaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Çöpleri Eylem Planına göre, kurumların görevleri, sorumlulukları verilmiş. Burada şöyle diyor, ilçe belediyeleri sınırlarındaki deniz kıyılarında düzenli olarak temizlik yapmak durumunda. Bunun denetimini yapacak olan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü. Çevre denetimini yapacak olan da çevre ve yetkili olan kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dır. Deniz kirliliği konusunda eğer gemi kaynaklıysa bunların da sıkı bir denetime tabi tutulması lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetim yetkisi verdi. Geçtiğimiz dönemde de bizim koordinatlarımızın, alanlarımızın genişletilmesini istemiştik. Bir miktar genişlettiler ama biz tamamını Mersin'in sahillerindeki tüm denetimleri yapmak istedik. Belli bir alanda şu anda izin veriyorlar ve biz bu denetimleri dronla yapıyoruz. Dronlar tabii ki bize imkan sağlıyor ama şimdi daha teknolojik bir yatırım yaptık. Özel yazılımlarla, özel kameralarla Elektronik Gemi Denetim Sistemi kurduk. Çok kısa bir süre sonra faaliyete sokacağız. Artık 7 gün 24 saat gemileri çok daha etkin bir yöntemle denetleyeceğiz" dedi.

'AĞIR CEZALAR KESİYORUZ'

Çevre konusunda çok duyarlı olduklarını kaydeden Seçer, "Hiçbir taviz vermeden ağır cezalar kesiyoruz. Yasalar da bunu ön görüyor. 2019'dan bu yana yaklaşık olarak 15 milyon dolar gemilere ceza tahakkuk etmişiz. Yani bugünkü parayla 500 milyon TL gibi bir rakam söz konusudur. Hatta bu konuda oldukça ünlü olduk. Gemi acenteleri, gemileri buraya seyir haline çıktığı zaman 'Mersin Limanı'na dikkat edin. Orada denetim yetkisi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, hiç göz açtırmıyorlar' diyerek gemi kaptanları uyarıyorlar. Bu derece kararlı bir şekilde deniz kirliliği ile takip ediyoruz" diye konuştu.