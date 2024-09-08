Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dijital Köy Buluşmaları' projesiyle çocukları teknolojiyle buluşturuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dijital Köy Buluşmaları' projesiyle çocukları teknolojiyle buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, \'Dijital Köy Buluşmaları\' projesiyle çocukları teknolojiyle buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirdiği 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi, Mut ilçesinde devam ediyor. Proje kapsamında çocuklar robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve oyun geliştirme gibi eğitimler alıyor.

08.09.2024 10:42  Güncelleme: 11:12
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirdiği 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi, Mut ilçesinde devam etti. İlk olarak Tuğrul Mahallesi'ndeki kadın ve çocuklarla buluşan ekipler, ardından Karşıyaka Mahallesi'ne geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle kırsal ve dezavantajlı mahallelerde çocukları teknoloji ile buluşturmayı hedeflediği 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi, her hafta yeni çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje, Mut ilçesinde devam etti. İlk olarak Tuğrul Mahallesi'ndeki kadın ve çocuklarla buluşan ekipler, ardından Karşıyaka Mahallesi'ne geçti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen proje ile çocuklar robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve oyun geliştirme gibi eğitimler alarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de teknolojiye olan erişimleri artırılıyor. Projeyle merkezdeki teknoloji ve bilim imkanlarına erişme fırsatı olmayan çocuklar arasındaki dijital uçurumun kapatılması hedefleniyor. Ayrıca VR gözlükler ile sanal gerçeklik deneyimini yaşayan çocuklar hayal dünyalarını geliştirmekle kalmayıp, sanal gerçekliği ilk kez deneyimlemenin getirdiği heyecanı ve mutluluğu da yaşıyorlar.

Etkinlikte, çocuklara Büyükşehir Belediyesi'nin yapay zeka ile üretilmiş ilk çocuk dergisi olan 'Bilimin İzinde' dergisi de dağıtıldı. Projenin hedef kitlesinden biri olan kadınlara da etkinlik kapsamında dijital okuryazarlık, internet kullanımı, bilime ve teknolojiye cesaretle yaklaşmanın önemi anlatılıyor.

"21. yüzyılın becerilerini, çocuklarda ve kadınlarda oluşturma çabasındayız"

Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, "Atölyemiz tarafından hazırlanan 'Bilimin İzinde' dergisini çocuklara dağıttık ve kadınlarla birlikte 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüklerini denedik. Bununla birlikte kodlama aktiviteleri sunduk. Özellikle Tuğrul Mahallesi'nde kadın sayısı fazlaydı ve kadınlara teknoloji ile fark yaratabileceklerini anlattık. Teknoloji etkinlikleriyle, onların hayal dünyasını genişletmek adına örnekler sunduk. Kadınlar sanal gerçeklik gözlüklerini denediler ve onların böyle bir şeyi denemesi bizi de mutlu etti. Biz bu proje kapsamında 13 ilçedeki kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor ve atölyemizdeki imkanları onlara ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Teknolojinin son yıllarda her alanda önem kazandığını sözlerine ekleyen Aşkın, "Yaşadığımız bazı sosyolojik olaylar bunu gösteriyor. O yüzden herkesin teknolojiye bir şekilde tutulması ve hayatını ona göre şekillendirmesi gerekli. Bizler de 21. yüzyılın becerilerini hem çocuklarda, hem de kadınlarda oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kırsalda çocukların teknolojiye erişimleri maalesef çok kısıtlı"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Taşar, kırsal kesimlerde çocukların teknolojiye erişmelerinin oldukça kısıtlı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bu etkinlikten çok memnun oldu. Çünkü güncel olaylardan hep uzaklar. Gelen personel eşliğinde geniş açılarla tanıştılar ve oyun oynadılar. Bu proje sayesinde, hayata nasıl atılacaklarını daha iyi görecekler" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Mahallesi sakinlerinden Zübeyde Yel, etkinliği beğendiğini söyleyerek, "Başka dünyalar varmış, onu gördük. Çok sevdim. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok memnun oldum" diye konuştu.

12 yaşındaki Hatice Öz etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyerek, "Robot deneyimledik. Satranç oynadık. Hoşuma gitti ve güzeldi. Etkinliği çok sevdim ve bir daha gelmesini isterim. Vahap Amca'ya, teknolojik ürünleri ve bu deneyimleri ayağımıza kadar getirdiği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dijital Köy Buluşmaları' projesiyle çocukları teknolojiyle buluşturuyor - Son Dakika

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