Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS Deneme Sınavı Yapıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi son deneme sınavı yapıldı. Yıl boyunca Tarsus'tan Anamur'a kadar hizmet veren merkezlerde toplam 4 bin 275 üniversite adayı, yoğun bir çalışma süreci geçirdi.

04.06.2024 12:44  Güncelleme: 13:32
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi son deneme sınavı yapıldı. Yıl boyunca Tarsus'tan Anamur'a kadar hizmet veren merkezlerde toplam 4 bin 275 üniversite adayı, yoğun bir çalışma süreci geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde, YKS hazırlık süreci tamamlandı. Yıl boyunca merkezlerde yoğun bir şekilde sınava hazırlık süreci geçiren 4 bin 275 üniversite adayı, son haftalarda yapılan seri denemelerle son hazırlıklarını tamamladı.

4 bin 275 öğrencinin aynı anda girdiği deneme sınavıyla öğrencilerin hem sınav öncesi zaman yönetimi yapmaları, hem de sınav stresinin azaltılması amaçlandı. Öğrenciler, kurs merkezlerinde çok verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtirken; öğretmenler de sınav öncesi olduğu gibi sınavdan sonra tercih sürecinde de sadece kurs merkezi öğrencilerine değil, kentteki tüm öğrencilere destek vereceklerini belirtti.

Büyükşehir bünyesinde il genelinde 20 Kurs Merkezleri olduğunu ve bunun 11 tanesinin YKS, diğerlerinin de LGS hazırlıktan oluştuğunu kaydeden Rehber öğretmen Rukiye Türk, şu bilgileri verdi:

"YKS Kurs Merkezleri'mizde bu yıl toplam 4 bin 275 öğrencimiz eğitim gördü. Sene başından bu yana bütün sınıflara rehberlik dersleri verdik. Bunun dışında, eğitim koçluğu da yapıyoruz. Öğrencilerimize birebir programlar yapıyor, her hafta yaptığımız denemelerin takibini de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her ay veli görüşmeleri de yaptık. Velilerimizi bazen burada da misafir ediyoruz. Hem ilk dönem, hem de sınavın yaklaştığı bu son süreçte, geçtiğimiz iki hafta öğrencilerimiz her gün TYT ve AYT denemelerine girdi. Bu yaptığımız son denememiz, YKS provası dediğimiz genel bir TYT denemesiydi. Öğrencileri hem fizyolojik, hem psikolojik açıdan hazırlamak adına, denemelerin sıklığına çok önem verdik. Bizim bu sınavları yapma sebebimiz, öğrencilerin sınav günündeymiş gibi kendilerini hazırlamaya çalışmaları. Bu nedenle de özellikle son hafta, buna daha fazla özen gösterilmesini bekliyoruz. Sınava gidecekmiş gibi erken kalkılması, her zaman tüketilen besinlerin tüketilmesi gibi... Sınavdan önce sınav belgelerinin hazırlanması, öncesinde sınav yerine gidip görülmesi de çok önemli. Biz öğrencilerimize bu anlamda çok fazla destek verdiğimizi düşünüyoruz ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri\'nde YKS Deneme Sınavı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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