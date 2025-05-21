Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kenti Yaza Hazırlıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kenti Yaza Hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin dört bir yanında bakım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, özellikle mevsim geçişlerinde daha yoğun bir tempoda yürütülürken, ekiplerin çalışma adreslerinden biri de Hobi Parkı ve 68’liler Barış Ormanı oldu.

21.05.2025 10:34
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin dört bir yanında bakım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, özellikle mevsim geçişlerinde daha yoğun bir tempoda yürütülürken, ekiplerin çalışma adreslerinden biri de Hobi Parkı ve 68'liler Barış Ormanı oldu.

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan Hobi Parkı ve 68'liler Barış Ormanı, Büyükşehir'in dokunuşları ile yeni sezona taptaze bir görünümle 'merhaba' dedi.

Bahar mevsiminin yüzünü yaza dönmesi ile birlikte ekipler, çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama gibi rutin işlemleri titiz bir şekilde yürütürken, deforme olan kent mobilyalarını da kullanıma hazır hale getirerek yeni görünümüne kavuşturdu.

"Vatandaşlarımıza bir dokunuş sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Proje Şube Müdürlüğü Birim Şefi ve Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, Hobi Park'ta bulunan ortak alanların yaza hazırlık için bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Budama, ot temizliği, bitkilerin değiştirilmesi gibi rutin işleri her zaman yaptıklarını söyleyen Ateş, "Bu sene maalesef bazı bitkilerimiz dondan dolayı hasar gördü. Hasar gören bitkilerimizi de fidanlık alanımızda bakıma aldık. Vatandaşlarımız da burada kendi bahçelerinin bakımlarını yaza hazırlık anlamında yapıyorlar" dedi.

Vatandaşların Hobi Park'ta çok keyifli zaman geçirdiğini belirten Ateş, "Burada şehit aileleri de var. Hobi Park'tan faydalanan aileler, karşılıklı etkileşim içinde sohbet ediyorlar. Başkanımız Vahap Seçer için de dualarını eksik etmiyorlar. Vatandaşlarımıza bir dokunuş sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yeni sezona hazırlık kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyoruz"

68'liler Barış Ormanı'nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Ateş, "Buradaki ağaçların ve peyzaj bitkilerinin budamaları yapılmakta. Bu budamalarda hem kuru dallar temizleniyor, hem de şekil veriliyor. Aynı zamanda çim biçme, zarar görmüş bitkilerin yenilenmesi de yapılan çalışmalar arasında. 68'liler Barış Ormanı'nda geçen senelerde peyzaj projeleri kapsamında yenileme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar doğrultusunda, 22 bin metrekare alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Çim serimi, bitki dikimleri yapıldı ve bordürlerimiz değiştirildi. Koşu yolunu yeniledik ve çift hat drenaj boruları döşeyerek üzerine çakıl serdik. İrmik serimi ile de koşu yolu tamamlandı" dedi.

68'liler Barış Ormanı'nın yapısı itibariyle pek çok sporcuya hitap ettiğini de sözlerine ekleyen İşcan, vatandaşların da yoğun olarak kullandığı adreslerden biri olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, 68'iler Barış Ormanı ile Hobi Park'ın keyfini doyasıya yaşıyor

68'liler Barış Ormanı'nın ilk halinin oldukça kötü olduğunu ve zamanla kentteki en fazla yeşil alana sahip noktalardan biri haline getirdiklerini söyleyen 68'liler Barış Ormanı'nın ilk kurucularından Kenan Oklar, Büyükşehir'in ve Başkan Vahap Seçer'in bu konuda çok fazla katkı sunduğunu dile getirdi. Oklar, "Daha önce 68'liler Barış Ormanı'nın üzerine düşülmezken, 2019'dan bu yana Büyükşehir ve Başkanımız Vahap Seçer'in desteği ile çok güzel bir hal aldı" dedi.

Hobi Parkı ile doğayla iç içe olduklarını ve ailecek kaliteli zaman geçirdiklerini belirten Özlem Ergin, "Özellikle Covid'ten sonra insanlar doğayı bir sığınak olarak görmeye başladı. Doğanın iyileştirici bir gücü var. Burası bize saati unutturuyor. Birkaç saat geçirdiğimizde bile, 10-15 dakika geçmiş gibi hissediyoruz. Ailecek vakit geçirmekten de mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hobi Parkı'nda yeni yer sahibi olan Döndü Oktay, "Burada hava almak, yeşilliğin içinde olmak, toprağa değmek çok güzel bir duygu. Daha yeni maydanoz ektim. Biber, domates, salatalık, patlıcan hepsini ekeceğim. Hepsi de organik olacak ve organik besleneceğiz. Burası bizim için yeni bir nefes alma alanı" derken, eşi Kenan Oktay da "Apartman yaşantısından sonra elimiz toprağa değsin istiyoruz. Ben akciğerden biraz rahatsızım. Dinlenerek iş yapıyorum, ama zamanla toprak bana ilaç olacak" dedi.

Emekli olduktan sonra Hobi Parkı'nda sık sık zaman geçirdiğini söyleyen Ali Demirtaş, "Burada zaman çabuk geçtiği için, haftada 3-4 gün geliyorum. Dikili bitkilerim varsa onları suluyorum, bakıyorum. Buradaki istirahati hiçbir yerde bulamazsın. Şehrin kalabalığından çıkıp böyle sakin bir yere gelmek başka bir şey. Başkanımız burayı çok iyi düşündü" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kenti Yaza Hazırlıyor - Son Dakika

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