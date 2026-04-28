Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri ile Sosyalleşmeye Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklilerin sosyal hayata katılımını destekliyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri, yaş almış bireyler için dayanışma ve paylaşım merkezleri olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen geziyle Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren emekliler, ardından Berdan Barajı çevresindeki mesire alanında yemek yiyip sohbet ederek sosyalleşti.

Tarsus Emekli Evi Sorumlusu Dilara Özkına, etkinliklerle emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirtti. Emekli üyelerden Fatma Alper, Fatma Kılıç, Ender Ur ve Nurhan Güler ise Emekli Evleri sayesinde sosyalleştiklerini, doğayla buluştuklarını ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bu tür gezilere katılamadıklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.