Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri ile Sosyalleşmeye Devam Ediyor
28.04.2026 10:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evleri, düzenlediği gezi programıyla Tarsus Doğa Parkı ve Berdan Barajı mesire alanında emeklilere keyifli bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklilerin sosyal hayata katılımını destekliyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri, yaş almış bireyler için dayanışma ve paylaşım merkezleri olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen geziyle Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren emekliler, ardından Berdan Barajı çevresindeki mesire alanında yemek yiyip sohbet ederek sosyalleşti.

Tarsus Emekli Evi Sorumlusu Dilara Özkına, etkinliklerle emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirtti. Emekli üyelerden Fatma Alper, Fatma Kılıç, Ender Ur ve Nurhan Güler ise Emekli Evleri sayesinde sosyalleştiklerini, doğayla buluştuklarını ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bu tür gezilere katılamadıklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
