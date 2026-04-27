Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelleri Bu Kez Müziğin Ritmi ile Aşıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Müzik Atölyesi'ne katılan özel gereksinimli bireyler, hem ritim ve nota öğreniyor hem de eğlenerek kendilerini ifade ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Müzik Atölyesi, özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sunarken keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam da yaratıyor. Yaklaşık altı aydır devam eden atölyede çocuklar; davul, def, marakas ve ritim çubuklarıyla müzikle tanışırken, aynı zamanda nota bilgisi ve ritim duygusu kazanıyor.

"Müzik Atölyesi'nde çocuklar sürece hızlı adapte oluyor"

Engelsiz Yaşam Merkezi Müzik Atölyesi'nde Müzik Öğretmeni Büşra Can, çocukların sürece hızlı adapte olduğunu belirterek, "Her geçen gün biraz daha ilerliyorlar. İlk başladıklarında enstrümanları tanımaya çalışıyorlardı. Şimdi ise ritimleri ve notaları ayırt edebiliyor, hangi parçanın neresinde, hangi nota olduğunu biliyorlar" dedi.

Atölyede sadece müzik eğitimi verilmediğine de dikkati çeken Can, "Atölyede daha çok ritim üzerine çalışıyoruz. Davul, 'cajon', def, zil, marakas ve ritim çubukları ile çalışmalar sürdürüyoruz. Çocuklar hem şarkı söyleyerek hem de notaları öğrenerek pop, arabesk ve halk müziği gibi türler hakkında da bilgi sahibi oluyor" diye konuştu.

Can, Müzik Atölyesi ile özel gereksinimli çocukların bilişsel, duygusal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağladıklarının da altını çizdi.

Atölye katılımcıları ise şunları söyledi:

-Büşra Güneş: "Atölyede çalgılar çaldık, ritim tutup eğlendik. Büşra öğretmenimizi de çok seviyoruz."

-Furkan Kurt: "Burada müzik yapıyor ve çok eğleniyoruz. Ben ritim çubuklarıyla ritim tutuyorum ve def çalıyorum. 'Antep'in Hamamları', 'Bir Elmanın Yarısı' ve 'Yaz Dostum' şarkılarını öğrendik. Arkadaşlarımla vakit geçirmek çok güzel. Müzik öğretmenimiz de bizi çalıştırıyor ve eğlendiriyor, onu da çok seviyorum."

-İlayda Kaplan: "Çok eğleniyor, müzik yapıyor, öğretmenimizle sohbet ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum."