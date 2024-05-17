Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler İçin Bocce Turnuvası Düzenledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 'Ortopedik Engelliler Bocce Turnuvası' düzeledi. Turnuva ile özel gereksinimli bireylerin, topluma karışıp sosyalleşmeleri ve yaşam kalitelerinin artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan turnuvaya, 12 yaş ve üzeri, yüzde 40'ın üzerinde ortopedik engelli sağlık kurulu raporu bulunan özel ihtiyaçlı bireyler katıldı. Turnuvada hem belediye birimlerinden hizmet alan hem de dışarıdan katılan özel bireyler yarıştı. Aileler de özel gereksinimli bireylerin heyecanlarına ortak oldu.

Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu turnuva, Yenişehir İlçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan Bocce Sahası'nda yapıldı. İlk olarak kura çekimi gerçekleştirilen turnuvada, rakipler belirlendi ve turnuva tüm heyecanıyla başladı.

Turnuvanın hakemliğini Bülent Sümra yaparken, belediye bünyesinde görev yapan antrenörler ve öğretmenler de turnuvada görev aldı.

"HEM SOSYALLEŞİYORLAR, HEM DE SPOR YAPIYORLAR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, bu yıl ikinci kez düzenledikleri Bocce Turnuvası'nın çok güzel geçtiğini belirtti. Ortopedik engelli sporcular ve onların aileleri ile çok güzel bir ortam oluştuğunu vurgulayan Gerboğa, "Sporcularımız önce antrenmanlara katıldılar. Burada Bocce kursları veriyoruz. Kendilerini geliştirdiler. Biz de bir turnuva düzenleme ihtiyacı duyduk. Bu sene de ikincisi oldu. Gayet güzel geçti. Ailelerle birlikte burada gerçekten sosyalleşebilecekleri bir ortam oluştu. Hem sosyalleşiyorlar, hem de spor yapıyorlar" dedi.

"YARIŞMA BAHANE, KAYNAŞMA ŞAHANE"

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi 2. Başkanı Fethi Kahraman, engelli bireyler için bu tür etkinliklerin adeta bir yaşam kaynağı olduğunu ve turnuva dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi. Turnuva için Tarsus'tan Mersin'e gelmelerinde de Büyükşehir'in kendilerine yardımcı olduğunun altını çizen Kahraman, "Bizi Tarsus'tan alıp buraya getiriyorlar ve arkadaşlarımızla kaynaştırıyorlar. Yarışma bahane, kaynaşma şahane" diye konuştu.

Büyükşehir'in hazırladığı turnuvaya katılan engelli bireyler, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

-Zübeyde Taş: "Şimdi de yarıştım ve çok güzel geçti. Haftada 2 gün buraya geliyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Aktifleşiyor ve sosyalleşiyoruz. Arkadaşlarla güzel maçlar çıkarıyoruz. Sporla uğraştığımız zaman, sanki engelli olduğumuzu unutuyoruz. Çok zevk alarak oynuyoruz."

- Ahmet Taş: "Başkanımız Vahap Seçer'e ve öncü olan kişilere teşekkür ediyorum. Hepimiz engelliyiz ve çoğu kişi de birer engelli adayı. Burada rakip tanımıyoruz, çünkü hepimiz kardeşiz ve çok eğleniyoruz. Rakibimi yendiğim için de mutluyum. Evde kalıp spor yapmamaktansa, böyle müsabakalara gelip vakit geçirmek benim için süper oluyor. Engelleri aştık ve aşmaya da devam edeceğiz."

-Abdülsamet Kodak: "Turnuvada rakibim bayağı iyiydi. Burada şunu öğrendim; 'Engel diye bir şey yoktur, bence engel olan sadece insanlar.' Burada sadece eğlenmeme baktım ve çok güzeldi. Böyle bir imkan sağlanması, benim açımdan çok iyi ve güzel bir şey. Ben burada gerçekten çok eğlendim."

-Sümbül Şimşek: "Burada engelli olduğunu unutuyorsun, kendini iyi hissediyorsun ve mutlu oluyorsun. Kendimi iyi hissettiğim için geliyorum buraya. Vahap Başkan'a da çok teşekkür ederim."

-Sebahattin Şat: "Vahap Başkanımız, bizim yaşantımıza bir el uzattı. Bizi çok mutlu eden bu yarışma, ayrıca bize bir artı sağlıyor. Arkadaşlarımızı daha iyi tanıyoruz ve bu bize neşe veriyor."