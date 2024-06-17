Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm Eğitimi Verdi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin istihdamda daha fazla yer almaları için hayata geçirdiği "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi" (MERTUSEG) kapsamında, projeden faydalanan öğrenciler için "MERTUSEG Turizm Çalıştayı" düzenlendi. Proje kapsamında 5 ay boyunca ücretsiz olarak teknik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, çalıştayla birlikte eğitim sürecinde öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve alanında yetkin kişilerin deneyimlerinden faydalanma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği iş birliğinde hayata geçirilen MERTUSEG projesi kapsamında, 5 ay boyunca gençlere turizm ve konaklama sektörlerine yönelik mesleki eğitim verilerek, istihdama katılmaları sağlandı. Kentte 18-29 yaş arasındaki ve iş hayatında veya eğitimde yer almayan toplam 45 gence, ön büro (Resepsiyonist), servis elemanı ve kat hizmetleri (Housekeeping) alanlarında mesleki eğitim verildi. 5 ay boyunca ücretsiz eğitim gören öğrenciler, gerçekleştirilen çalıştayla birlikte eğitim sürecinde öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve alanında yetkin kişilerin deneyimlerinden faydalanma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen çalıştaya, farklı şehirlerden turizm ile ilgili STK'ların temsilcileri, otel yöneticileri, akademisyenler ve projeden faydalanan gençler katıldı.

Alanında uzman kişilerin sunum yaptığı çalıştayda, gençlerle birlikte gruplar oluşturularak, turizmin farklı alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Turizmin önde gelenlerinin deneyimlerini aktardığı çalıştayda, gençler de turizmle ilgili merak ettiklerini sorarak emin adımlarla istihdama katılma fırsatı yakaladı.