Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği MERTUSEG projesi sayesinde birçok genç turizm sektöründe iş bulma fırsatı yakalıyor.

23.07.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin turizm sektöründe iş bulması için paydaşlarıyla hayata geçirdiği "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi" (MERTUSEG) meyvelerini vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir'in Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi sayesinde turizm sektörü ile alakalı hem teorik, hem de uygulamalı eğitim alan ve MERCEK'in düzenlendiği Kariyer Günleri kapsamında birçok oda, dernek, vakıf ve firma yetkilisi ile tanışma fırsatı yakalayan gençler, yeni bir iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERTUSEG eğitimleri sonrası kursiyerlerin birçoğunun işe girdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Projemiz 31 Temmuz'da sonlanacak, ama kursiyerlerimizin yüzde 50'si işe yerleşmiş durumda. Almış oldukları eğitimin kaliteli olması neticesiyle de, artık aranan personel olacaklarını düşünüyoruz. Bizim çabamız eğitimi verdikten sonra, istihdama katkıda bulunmak amacıyla da yönlendirmeler yapmaktı. Bunun için Kariyer Günleri planladık. Bu günlerde kursiyerlerimiz otel ve restoran yetkilileri ile bir araya geldiler. Kariyer Günleri'nin ardından bir de turizm çalıştayı gerçekleştirdik."

Proje kapsamında 30 kadın 15 erkek, toplam 45 kursiyer olduğunu belirten Maya, pozitif ayrımcılığa oldukça önem verdiklerinin altını çizerek, ilerleyen dönemlerde MERCEK'te turizm eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Burak Çetinkaya, projenin en büyük başarısının Büyükşehir'in İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile eş güdümlü olarak programı yürütmesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Kurumlar kendi üzerine düşen sorumlulukları bence fazlasıyla yerine getirdiler. Büyükşehir Belediyesi bu projenin koordinatörü olduğu için, projede ayrıca iletişim ve iş birliği başarısına yer ayırmak gerekiyor. Büyükşehir; gerek kursiyer seçiminde, gerekse de ders planlarının hazırlanmasında ve eğitim alanlarının sağlanmasında çok iyi çalışmalar yaptı" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi İbrahim Çakan ise proje kapsamında kursiyerlere 350 saatlik bir eğitim verdiklerini, eğitim boyunca da kendisinin 200 saatlik restoran hizmeti eğitimi verdiğini belirterek, "Bu program, bizim yükseköğretimde 2 yıllık bir programda sunduğumuz programa denk sayılabilecek ciddi bir bölümü kapsıyor. Eğer insanlarla yakın ilişki kurabilme, iletişim beceriniz varsa, bu meslek belli bir teknik beceriyi de aldığınızda ciddi biçimde istihdam sağlayacak bir alandır. Bizden eğitim alan 7-8 öğrencimiz de Mersin ve Mersin dışındaki illerde restoran bölümünde çalışıyorlar. Ben diğer kursiyerlerimizin de iş bulacağına inanıyorum" dedi.

Projeden yaralanan gençlerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Erkan Genç: "Ben daha önce turizm sektöründe sadece misafir konumundayken, proje sayesinde daha yetkin hale geldim. Hocalarımızın bize büyük katkısı oldu. Onlardan öğrendiklerimizi, şu an ön büro bölümünde uygulamaktayım. Ben açıkçası projeye başlamadan önce çok umutsuzdum. Fakat süreç ilerledikçe, turizm sektöründe istihdamın proje sayesinde çok kolay olacağını anladık. Proje hepimize çok güzel bir şekilde tanıtıldı. Ben umutsuz ve işsiz olduğum bir dönemde, Büyükşehir'in bu projesiyle tanıştım ve hayatım değişti diyebilirim."

-Ekin Boran Yıldırım: "Proje kapsamında Erdemli Dedeman Otel'de iş buldum. Projenin bana sunmuş olduğu fırsatlardan bir tanesi de, Kariyer Günleri oldu. Orada otellerden firma yetkilileri ile görüştük Benim iş bulma konusunda gerçekten bir kaygım vardı ve üniversiteyi bıraktığım için eğitim konusunda da yarım kalmışlığım vardı. Proje bana hem istihdam, hem de eğitim olarak geri dönüş sağladı diyebilirim. Depremin etkisiyle ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de buraya taşınmıştım. Kendime burada bir ev tuttum ve bir iş bulmam gerekiyordu. O sürede MERTUSEG projesi karşıma çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini çok fazla hissettim."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:10:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement