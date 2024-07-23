Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm İstihdamı Sağlıyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin turizm sektöründe iş bulması için paydaşlarıyla hayata geçirdiği "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi" (MERTUSEG) meyvelerini vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir'in Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi sayesinde turizm sektörü ile alakalı hem teorik, hem de uygulamalı eğitim alan ve MERCEK'in düzenlendiği Kariyer Günleri kapsamında birçok oda, dernek, vakıf ve firma yetkilisi ile tanışma fırsatı yakalayan gençler, yeni bir iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERTUSEG eğitimleri sonrası kursiyerlerin birçoğunun işe girdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Projemiz 31 Temmuz'da sonlanacak, ama kursiyerlerimizin yüzde 50'si işe yerleşmiş durumda. Almış oldukları eğitimin kaliteli olması neticesiyle de, artık aranan personel olacaklarını düşünüyoruz. Bizim çabamız eğitimi verdikten sonra, istihdama katkıda bulunmak amacıyla da yönlendirmeler yapmaktı. Bunun için Kariyer Günleri planladık. Bu günlerde kursiyerlerimiz otel ve restoran yetkilileri ile bir araya geldiler. Kariyer Günleri'nin ardından bir de turizm çalıştayı gerçekleştirdik."

Proje kapsamında 30 kadın 15 erkek, toplam 45 kursiyer olduğunu belirten Maya, pozitif ayrımcılığa oldukça önem verdiklerinin altını çizerek, ilerleyen dönemlerde MERCEK'te turizm eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Burak Çetinkaya, projenin en büyük başarısının Büyükşehir'in İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile eş güdümlü olarak programı yürütmesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Kurumlar kendi üzerine düşen sorumlulukları bence fazlasıyla yerine getirdiler. Büyükşehir Belediyesi bu projenin koordinatörü olduğu için, projede ayrıca iletişim ve iş birliği başarısına yer ayırmak gerekiyor. Büyükşehir; gerek kursiyer seçiminde, gerekse de ders planlarının hazırlanmasında ve eğitim alanlarının sağlanmasında çok iyi çalışmalar yaptı" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi İbrahim Çakan ise proje kapsamında kursiyerlere 350 saatlik bir eğitim verdiklerini, eğitim boyunca da kendisinin 200 saatlik restoran hizmeti eğitimi verdiğini belirterek, "Bu program, bizim yükseköğretimde 2 yıllık bir programda sunduğumuz programa denk sayılabilecek ciddi bir bölümü kapsıyor. Eğer insanlarla yakın ilişki kurabilme, iletişim beceriniz varsa, bu meslek belli bir teknik beceriyi de aldığınızda ciddi biçimde istihdam sağlayacak bir alandır. Bizden eğitim alan 7-8 öğrencimiz de Mersin ve Mersin dışındaki illerde restoran bölümünde çalışıyorlar. Ben diğer kursiyerlerimizin de iş bulacağına inanıyorum" dedi.

Projeden yaralanan gençlerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Erkan Genç: "Ben daha önce turizm sektöründe sadece misafir konumundayken, proje sayesinde daha yetkin hale geldim. Hocalarımızın bize büyük katkısı oldu. Onlardan öğrendiklerimizi, şu an ön büro bölümünde uygulamaktayım. Ben açıkçası projeye başlamadan önce çok umutsuzdum. Fakat süreç ilerledikçe, turizm sektöründe istihdamın proje sayesinde çok kolay olacağını anladık. Proje hepimize çok güzel bir şekilde tanıtıldı. Ben umutsuz ve işsiz olduğum bir dönemde, Büyükşehir'in bu projesiyle tanıştım ve hayatım değişti diyebilirim."

-Ekin Boran Yıldırım: "Proje kapsamında Erdemli Dedeman Otel'de iş buldum. Projenin bana sunmuş olduğu fırsatlardan bir tanesi de, Kariyer Günleri oldu. Orada otellerden firma yetkilileri ile görüştük Benim iş bulma konusunda gerçekten bir kaygım vardı ve üniversiteyi bıraktığım için eğitim konusunda da yarım kalmışlığım vardı. Proje bana hem istihdam, hem de eğitim olarak geri dönüş sağladı diyebilirim. Depremin etkisiyle ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de buraya taşınmıştım. Kendime burada bir ev tuttum ve bir iş bulmam gerekiyordu. O sürede MERTUSEG projesi karşıma çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini çok fazla hissettim."