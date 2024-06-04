Mersin Büyükşehir Belediyesi, haşere ile mücadelede bitkisel yöntemleri kullanıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, haşere ile mücadelede bitkisel yöntemleri kullanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile mücadelede aromatik bitkileri kullanarak vatandaşların yaz aylarını huzurlu geçirmelerini sağlıyor.

04.06.2024 10:08
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(MERSİN) - Hava sıcaklıklarının artmasıyla yıl boyunca düzenli olarak yürütülen ilaçlama çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, sivrisinek ve haşere ile mücadelede aromatik bitkileri de kullanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirebilmeleri için haşere ile mücadele çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, haşere ile mücadelede aromatik bitkilerden de yararlanıyor.

Adaçayı, fesleğen, Küba kekiği, lavanta gibi toplam 11 çeşit bitkiyi vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir; haşere ve sinekle kimyasal mücadele yaparken, bir yandan da bitkisel mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler gittikleri mahallelerde dağıtım yaparken hem bitkilerin özelliklerini hem de haşere mücadelesindeki yerini vatandaşlara aktarıyor. Bu kapsamda kırsal bölgelerde yapılan tıbbi ve aromatik bitki dağıtımlarının bir durağı da Toroslar'ın Doruklu ve Dalakderesi Mahalleleri oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde İlaçlama Şefi olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Bülent Gül, kent genelinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele görevi üstlendiklerini, kimyasal mücadelede bulundukları gibi bitkisel mücadelede de bulunduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Köylerimizde haşere ve sivrisinekleri uzaklaştıran tıbbi ve aromatik bitkilerin dağıtımını yapıyor ve bilgi veriyoruz. Bahçelerine, saksılarına ekmelerini sağlıyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımıza, balkonlarındaki saksılarda bu bitkileri yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem sivrisinek ve haşereler uzaklaşmış olacak, hem de görsel bir güzellik sağlanacak. Ayrıca bu bitkilerimizden tohum elde edip, kültürel mirasımız olan bu bitkilerin uzun süre yaşamasını, nesilden nesile devam etmesini de amaçlıyoruz. Mor fesleğen, Küba kekiği, diş ipi, adaçayı, kadife çiçeği gibi bitkileri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, haşere ile mücadelede bitkisel yöntemleri kullanıyor - Son Dakika

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