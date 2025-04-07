Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarıyla Uluslararası Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarıyla Uluslararası Başarı Elde Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadeledeki başarılı eylem planları sayesinde 3 uluslararası başarı rozetine layık görüldü. Belediyenin Avrupa'daki büyükşehirler arasında en yüksek puanlamaya sahip 4 belediyeden biri olduğu belirtildi.

07.04.2025 10:10  Güncelleme: 11:39
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadelede yürüttüğü uyum ve azaltım çalışmaları ile 3 uluslararası başarı rozetine layık görüldü. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (GCoM) üyeliği kapsamında ödül alan Belediye, azaltım ve uyum çalışmalarına yönelik hazırlanan eylem planı ile "Azaltma", "Adaptasyon", "Enerji Erişimi ve Yoksulluk" rozetlerini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (GCoM) üyeliği kapsamında azaltım ve uyum çalışmalarına yönelik hazırlanan eylem planı ile "Azaltma", "Adaptasyon", "Enerji Erişimi ve Yoksulluk" rozetlerini kazandı. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak amacıyla çalışmalar yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 9 etkili değerlendirme aşamasının 7'sinde başarı sağlayarak 378 rozete hak kazandı. Böylelikle Mersin Büyükşehir, Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek puanlamaya sahip 4 belediyeden birisi oldu.

Yapılan projelere yenileri eklenecek

Mersin Emisyon Envanteri Raporu, Mersin İklim Değişikliği Risk ve Kırılganlık Analizi Raporu, Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) projelerini GCoM'a sunan Büyükşehir Belediye, "Azaltma" ve "Adaptasyon" rozetlerinden tam puan aldı. "Enerji ve Yoksulluk" rozetinde enerji ile ilgili hedef olmaması nedeniyle Büyükşehir, enerjiyi iyileştirmeye açık alan olarak belirleyerek ana gündem haline getirdi. Büyükşehir ayrıca, Mersin'in küresel iklim krizi ile mücadelesinde görünürlüğünün artırılması ve yapmış olduğu projelerle, kentlinin en üst düzeyde fayda sağlaması için yaptığı projelere yenilerini ekleyeceği mesajını verdi.

"SECAP ile iklim risk ve kırılganlık raporlarımızı hazırladık"

6 kıtadan 144 ülkenin içinde bulunduğu GCoM'da Mersin'in büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen İklim Değişikliği ve Yenilebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Zafer Kuşatan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında bu çalışmalarımıza başlayarak, platforma üye olduk. GCoM'un alt çalışmalarında SECAP ile iklim risk ve kırılganlık raporlarımızı hazırladık. Böylece kentimiz uluslararası platformda çevreye duyarlılıkla ilgili bir başarı elde etti" dedi.

"Türkiye'deki büyükşehirler arasında üst sıralarda yerini almıştır"

GCoM' un kenti ve insanı odak alarak 3 ana başlıkta değerlendirmeler yaptığını ve sosyolojik olarak da değerlendirmelerde bulunduğunun altını çizen Kuşatan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 kriterden 7'sini sağlayarak başarı elde etmiş olup, Türkiye'deki büyükşehirler arasında üst sıralarda yerini almıştır" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar sayesinde Mersin Büyükşehir'in uluslararası fon ve kredilere de erişiminin kolaylaşacağına dikkat çeken Dr. Kuşatan, projelerin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlayacağının altını çizdi.

İklim değişikliğinin etkilerinin küresel boyutta yaşandığına değinen Kuşatan, "Yaptığımız projeler ile iklim değişikliğinin dolaylı etkilerinden en az etkilenebilecek şekilde bertarafını sağlamış olacağız. Bu sayede de vatandaşlarımız daha huzurlu ve yaşanabilir, kaliteli bir kentte bulunmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarıyla Uluslararası Başarı Elde Etti - Son Dakika

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