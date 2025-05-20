Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Havada, Karada ve Denizde 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Havada, Karada ve Denizde 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı karada, denizde ve havada düzenlediği coşku dolu etkinliklerle kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan kentte, sporun ve milli birlik ruhunun coşkusu her yaştan Mersinliyi bir araya getirdi.

20.05.2025 10:25  Güncelleme: 10:49
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı karada, denizde ve havada düzenlediği coşku dolu etkinliklerle kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan kentte, sporun ve milli birlik ruhunun coşkusu her yaştan Mersinliyi bir araya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen etkinliklerde, sporun birleştirici gücü bir kez daha anlaşılırken, kentin birçok noktasında Türk bayrakları dalgalandı.

Mersin'de Türk bayrakları karada, havada ve denizde dalgalandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Gençlik Haftası'nda planlanan etkinliklerle; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramın coşkusu karada, denizde ve havada kentin dört bir yanına taşındı.

Büyükşehir'in Babil Su Sporları Merkezi önünden aynı anda denize açılan yelken ve paddle board sporcuları, dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla Mersinlilere görsel bir şölen sundu. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri de deniz yüzeyinde dev Türk bayrağı açarak anlamlı bir gösteriye imza attı.

Babil Su Sporları Merkezi'nde gün boyunca antrenörler eşliğinde çocuklara ve gençlere yönelik olarak voleybol, basketbol, tenis, ayak tenisi ve pickleball branşlarında spor etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda basketbol ve voleybol, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde ise düzenlenen futbol turnuvası ile çocuklar hem bayram coşkusunu doyasıya yaşadı hem de sportif yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi ile gençlerimiz daha mutlu"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bu yıl 106. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda bu hafta 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası olarak da kutlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Gençlik Haftası'nı dolu dolu ve gençlerimizle beraber kutluyoruz. Her türlü hizmetimiz gençlerin emrinde. Spor alanında da gençlerimizle birlikteyiz. Gençlerimizin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyoruz. Kutlarken de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi faaliyetler ve etkinlikler yapıyoruz. Bu hafta içerisinde yapılan ve devam eden futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarımız, sahilde su sporları etkinliklerimiz var. 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nu da bu haftaya denk getirdik. O da çok güzel ve başarılı bir organizasyon oldu. Dolu dolu bir 19 Mayıs Haftası kutluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile gençlerimiz daha mutlu. Coşkulu bir şekilde 19 Mayıs'ı kutluyoruz."

Gökyüzünde yamaç paraşütüyle "gençlik" rüzgarı

Gelincik Tepesi'nde gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliği ile de gençlik bayramının heyecanı gökyüzüne taşındı. Akyas Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü, Çukurova Üniversitesi Havacılık Kulübü, Helix Paragliding Kulübü, Yürüçek Doğa Sporları Kulübü ve Apus Paragliding'den yaklaşık 80 sporcunun uçuş yaptığı etkinlikte, Türk bayrakları gökyüzünü süsledi. Adrenalin ve ile bayram coşkusunun buluştuğu uçuşlar, 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır bir şekilde gençliğin enerjisini simgeledi. Katılımcılar böyle anlamlı bir günde gökyüzünde olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"19 Mayıs'ı mutlulukla kutluyoruz"

Gelincik Tepesi'ndeki yamaç paraşütü etkinliğine katılan Akyas Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü'nden Serhat Öztürk, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı mutlulukla kutluyoruz. Bu alanı seviyoruz, çok güzel. Uçuş çok güzel, zevkli. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bütün etkinliklerde ve resmi bayramlarda bize destek veriyor, devamını diliyoruz" dedi.

"19 Mayıs'ta yamaç paraşütü yapmak her zamankinden daha güzel ve coşkulu"

Adana Çukurova Üniversitesi Havacılık Kulübü'nden Ümmügülsüm Toprak, çok güzel bir uçuş gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "19 Mayıs'ta uçuyor olmak her zamankinden çok daha coşkulu ve güzel bir duygu. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Ben buraya Adana'dan geliyorum ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini gerçekten beğeniyorum. Hatta ileride Mersin'e taşınmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Uçuşunu Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştiren Akyas Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü'nden 15 yaşındaki Kemal Ergen, "Coşkulu bir şekilde müziklerimizle, şanlı Türk bayrağımızla 19 Mayıs'ı Gelincik Tepesi'nde kutluyoruz. Çok güzel. Bu tarz bayramlarımızı yaşatıyorlar ve her bayram böyle destekler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir genç olarak kendi bayramımda uçmaktan gurur duyuyorum"

Helix Paragliding Kulübü'nden 21 yaşındaki Sıla Elçiçeği, "Bir genç olarak kendi bayramımda uçmaktan gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyemiz de bize bu şekilde imkan sağladığı için eğleniyoruz, uçuyoruz. Mutlu ve keyifliyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ulusal bayramlara çok özen gösteriyor. Her bayramda birlikte etkinlik yapıyoruz. Bize çok iyi imkanlar sağlıyorlar" dedi.

Süper Sup Mersin Spor Kulübü Başkanı Ali Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin Büyükşehir tarafından düzenlenen organizasyonla birlikte yelkenciler ve paddleboardcular olarak suya açıldıklarını kaydetti. Saygılı, "Su altı sporcularımız bayrak açtılar, bizler kürek çektik, yelkenciler rüzgar aldılar ve bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Su sporları gönüllüleri olarak burada su altı, su üstü tüm spor ekipleri ile beraber günün anlam ve önemini belirten bir etkinlik yaptık. Bayrağımızı hep beraber dalgalandırdık. Hep beraber güzel ve keyifli bir etkinlik yaptık" diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır SUP sporu ile ilgilendiğini söyleyen Özgecan Aşlamacı, "Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği için geldik. Kutlama bizim için çok coşkuluydu, çünkü 19 Mayıs hem gençlik bayramı hem de spor bayramı. ve biz üç seneye yakındır bu sporu yaptığımızdan sporun ne kadar zorluklarla yapıldığını ve gençlerin sporla tanışmasının çok önemli olduğunun farkına daha çok vardık. Dalgıçlarımız çok organize bir şekilde bayrakları açtılar. Suda bayrağımız dalgalanmış oldu. Keyifliydi, güzeldi" ifadelerini kullandı.

SUP sporu yapan ortaokul öğrencisi Doğa Çakıcı ise "Bugün 19 Mayıs'ı kutlamak amacıyla buraya geldik ve burada bayrak açtık. Denizin içinde dalgıçlarımızla birlikte bayrağı sergiledik. Çok heyecanlandık, çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir gün; suyun üstünde Atamızı andık ve bayrağımızı dalgalandırmış bulunduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Havada, Karada ve Denizde 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı - Son Dakika

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