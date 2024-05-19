Mersin Büyükşehir Belediyesi İşaret Dili Kursu Başlattı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir MERCEK'te 'İşaret Dili' kursu başlattı. Toplam 4 hafta ve hafta içi her gün süren eğitimde; işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri öğretilirken, vatandaşların günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Yenişehir MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde 'İşaret Dili' kursu veriliyor. Eğitimde vatandaşların günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması amaçlanıyor.

Yeminli İşaret Dili Tercümanı Esen Çay'ın eğitmenliğinde, öğrenciler şu ana kadar temel kelimelerin yanı sıra birçok ilk iletişim cümlesini de öğrendi. Ücretsiz olarak verilen eğitimde; işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri, işaret dili ile beden dili arasındaki uyum ve Türk İşaret Dili'nin temel kuralları öğretiliyor.

Tercüman Esen Çay, MERCEK'te Yenişehir Halk Eğitim'e bağlı olarak yaklaşık 3 yıldır işaret dili kursları verdiğini anlatarak, şunları söyledi:

"İnsanların işitme engelli bireyler ile iletişime girebilmeleri adına temel eğitimler veriyorum. İşaret Dili kursuna gelmek isteyen kişiler mercek.mersin.bel.tr adresinden başvurarak işaret kursuna gelebilirler. Başvuru yapan kişilerin uygun olduğu saatlere göre kurs ayarlanabiliyor. Biz de ona göre eğitim veriyoruz. Temel eğitimin yüzde 80'lik kısmını tamamladılar. Artık cümle oluşturma ve iletişime geçme kısmındayız. Çeşitli aktivitelerle birbirleriyle diyalog şeklinde kurslarımıza devam ettiriyoruz. Bir merhabanın ya da yüzde oluşan bir mimiğin bile onlar adına çok şey ifade ettiğini söyleyebiliriz. İşaret dili öğrenmelerini herkese öneriyorum."