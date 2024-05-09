Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'ne 50 yeni itfaiye eri katıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin ocak ayında kadrosuna kattığı 50 itfaiye eri, 4 aylık eğitim sürecinin ardından göreve başladı. Puan sıralamasına göre en yüksekten en düşüğe doğru tercih yapan adayların 32'si Merkez'de, 8'i Tarsus'ta, 6'sı Anamur'da, 4'ü de Mut'ta göreve başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayında alım sınavlarını yaptığı 50 itfaiye personeli, yazılı ve uygulamalı sınavların ardından 4 ay süren eğitim sürecini tamamladı. Ata Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen programla, sınavlardaki toplam başarı derecelerine göre 50 itfaiye eri görev yeri tercihi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, şube müdürleri ve ailelerin katıldığı programda, konuşmaların ardından itfaiye erlerinin 4 aylık eğitimlerinden kesitler izlendi. Ardından itfaiye erleri, alanda kurulan parkurlarda çeşitli kaza senaryolarında kurtarma tatbikatı yaptı. Grup amirliklerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda ve alınan puanlara göre yapılan yerleştirmeye göre de Merkez'de 32, Tarsus'ta 8, Anamur'da 6 ve Mut'ta 4 kişi görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, personel alımının tamamen şeffaf ve liyakata uygun olarak yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın öncülüğünde Ata Eğitim Merkezi'ni kurduktan sonra, uygulamalı eğitimler tüm personelimize verilmeye başlandı. Personelimiz ilk yardım, kuleden indirme, yaralı kişiyi yüksek yerden indirme, yüksek yere çıkma ve yangına müdahale yaptılar. Geçen sene de 100 memur almıştık. Toplam 150 personelin 106'sı, burada gördüğünüz tüm eğitimin hepsini yapabilecek düzeyde. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni daha da kuvvetlendirdik. Olaylara çok seri ve uygun bir şekilde müdahale edecek düzeye geldiler. Bu eğitimler düzenli olarak devam edecek."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, 133 itfaiye eri 60 zabıta memuru alımı için ikinci kez yazı yazdıklarını ve onay beklediklerini de sözlerine ekleyen Tok, "Talep ettiğimiz memurları da alırsak, onların eğitimlerini de vereceğiz. Mersin'deki tüm yangınlarda, arama-kurtarmalarda, geçen sene yaşadığımız gibi büyük afet olaylarında, güçlü bir Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olacak. Evet şu anda da güçlüyüz, ama daha da güçlenmek istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu da programda itfaiye erlerine seslendi. Tuğluoğlu, şunları söyledi:

"Bileğinizin hakkıyla, Türkiye'nin en liyakatli sınavını geçerek geldiniz ve 4 ay eğitim aldıktan sonra kadroya katılacaksınız. Biz sizi Mersin'in 30-35 yılına hizmet edecek personel olarak görüyoruz. Zaten iyi olduğunuz için buradasınız. Mersin'e en iyi hizmet personeli kazandırdığımıza inanıyoruz. Bizim inanmamızdan öte, sizin bunu hareketlerinizde, faaliyetlerinizde veya girdiğiniz olaylarda göstermeniz gerekecek. O yüzden size güvenimiz ve inancımız tam. Her zaman halkımızın malını, canını kurtaran teşkilat olarak görevimize devam edeceğiz. Biz her zaman Mersin halkının yanında olacağız."