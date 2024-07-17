Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri ile Bilimi Eğlenceli Hale Getiriyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri ile Bilimi Eğlenceli Hale Getiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri, çocuklara ve gençlere bilimi eğlenceli hale getirerek öğretmeye devam ediyor. Atölyede robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme gibi dersler alan çocuklar ve gençler, bilimin ve hayal kurmanın sınırı olmadığını en eğlenceli şekilde gösteriyor.

17.07.2024 12:40
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri, çocuklara ve gençlere bilimi eğlenceli hale getirerek öğretmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için hizmete açtığı Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri ile çocuklar ve gençler, eğlenerek öğreniyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesi'nde robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme gibi dersler alan çocuklar ve gençler, bilimin ve hayal kurmanın sınırı olmadığını en eğlenceli şekilde gösteriyor.

Atölye öğretmenlerinden Erol Kökbudak, atölyede 7-17 yaş arası öğrenciler ile annelerine ve üniversite öğrencilerine robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme dersleri verdiklerini belirtti. Aynı zamanda, çocukların atölyede proje geliştirmelerine yardımcı olduklarını da aktaran Kökbudak, "Annelere de çocuklarla evde beraber ilerleyebilmeleri için robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme derslerimiz var. Çocuklarla beraber ilerlediğimiz için, evde de proje tasarlayıp geliştirebiliyorlar" dedi. Çocukların atölyeyi ve çalışmaları çok sevdiklerini söyleyen Kökbudak, "Çocuklar zaten teknoloji çağında doğdukları için, teknolojiye odaklılar. Biz burada teknolojiyi tüketmeye değil, üretmeye çalışıyoruz. Çocuklar artık oyun oynamıyor, oyun üretiyorlar ve kendi oyunlarını geliştirip arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Aynı zamanda bunu anneleri ve babalarıyla da yapabiliyorlar. Biz zaten çocuklara en başta bu eğitimi veriyor; gerisini onların hayal gücüne bırakıyoruz" diye konuştu.

Atölyeye katılan öğrenciler, aldıkları eğitimlere ilişkin şunları söyledi:

-Kaan Budak: "Programlardan kod yazdık ve aynı zamanda devre tasarladık. Buradaki arkadaşlarımla zeka oyunu oynuyor ve eğleniyoruz. Burası benim hayallerim için çok yardımcı olacak."

-Tuğba Fatma Benzer: "Burada verilen oyun tasarımı, 3D tasarımı gibi dersler ilgimi çekti. Bu yüzden de öğrenmek için buraya geldim. Burada bilgisayarlardan 3D tasarım yapmayı öğreniyoruz, yazıcılarımızdan tasarımlar alıyoruz. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim. Hayatıma çok şey katıyor. Hocalarımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Bize eğitim verildikten sonra, tamamen bizim hayal gücümüze bağlı olarak projeler üretiyoruz."

-Kerem Aydınoğlu: "Ortaokulda hocam, bilgisayar derslerinde çok iyi olduğumu söylerdi. Sonrasında kendimi geliştirdim ve atölyeye katılmaya karar verdim. Burada çeşitli yarışmalar yapmaya başladık. O şekilde kendimi ilerlettim. Burası, kendimi geliştirme ya da malzeme eksiği konusunda çok fazla yardımcı olabiliyor. Mersin'de belediyenin bu şekilde bir atölyesinin olması benim çok hoşuma gidiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri ile Bilimi Eğlenceli Hale Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Atölyeleri ile Bilimi Eğlenceli Hale Getiriyor - Son Dakika
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