Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyeleri\'nde Stem Kampı düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler için Berdan Konukevi'nde "Stem Kampı" etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören ve sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan öğrenciler için kamp düzenlendi. İki günlük programda, sınavda başarılı olarak farklı üniversiteleri kazanan 6 öğrenciye madalya verildi. Robotik kodlama faaliyetlerinin yanı sıra sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimler yaşayan öğrencilere, doğa gezisi ve değişik aktiviteler de düzenlendi.

Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyeleri Sorumlusu Emre Aşkın, öğrencilere motivasyon sağlamak için kamp çalışması düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir yanda atölyelerde yüz yüze eğitimler, bir yanda mobil eğitimler... Bu etkinliğimizin amacı; öğrencilerimiz belirli zamanlarda atölyelerde eğitimlerine devam ettiler ve proje geliştirme yarışmalarına katıldılar. Aynı zamanda bizim mobil köy etkinliklerimizde, sosyal sorumluluk projelerinde bizlere destek oldular. Bu motivasyon etkinliğinde de onları biraz dinlendirmek ve motive etmek amacıyla bir aradayız. İçimizden bazıları üniversiteye yerleşti ve şehrimize veda edecekler. Onlar gitmeden önce düzenlediğimiz bu etkinlikle; hem onları ödüllendirmek hem de bir beyin fırtınası oluşturmak için eğlenceli şekilde sürece devam ediyoruz. Burada öncelikle robotik kodlama ile ilgili etkinlikler sunduk. Bunun yanı sıra, sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimler yaptık. Sportif faaliyetler de sürecin içerisinde yer aldı. Kamp alanının imkanlarından çocuklarımız yararlanmaya devam ettiler."