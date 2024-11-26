Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde Etkinlikler Düzenledi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda üretici kadın stantları kurdu. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte, kadın dernek ve STK temsilcilerinin yer aldığı stantlarda, kurum ve derneklerin kadınlarla ilgili yürütmekte olduğu çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Gün boyu süren etkinlik, akşam saatlerine MBB Kent Orkestrası'nın konseri ile devam etti.

"Güçlü kadın güçlü toplum" anlayışı ile kentte yaşayan kadınların her alanda yanında olan ve desteklerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gün boyu süren farkındalık etkinlikleri düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yıl boyunca Büyükşehir'in hem sosyal hem ekonomik anlamda katkı sağladığı üretici kadın stantları kuruldu. Kadınların kendi emekleri ile ürettiği ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmasını sağladığı üretici stantların birçoğunda; bu kez kentte öne çıkan kadın dernekleri, kadın STK'ları ile birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden temsilciler yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri temsilcileri, kentte kadın istihdamı ve kadın görünürlüğünü artırmak için yapmış oldukları hizmet ve çalışmaları anlattı. Dernek ve STK temsilcileri ise başta kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda başvurabileceği merkezler, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmeti gibi çeşitli uygulamalar hakkında kadınları bilgilendirdiler. Kadınların yürüyüşünün ardından MBB Kent Orkestrası sahne alarak, konserde kadınlarla birlikte şarkılar seslendirdi. Etkinlikte, alanı dolduran kadınlar bir araya gelerek kadın simgesi oluşturdu. Kadınların omuz omuza ve birlikte daha güçlü olduğu mesajı verildi. Soğuk havada vatandaşların içinin ısınması için, Büyükşehir ekipleri tarafından çorba ikramı da yapıldı.

"'Hep birlikte daha güçlüyüz' sloganı ile bir araya geldik"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir olarak kentte faaliyet yürüten kadın dernekleri ile uzun süredir ortak çalışmalar yaptıklarından bahsederek, "25 Kasım'da da 'Hep birlikte daha güçlüyüz' sloganı ile bir araya geldik. Kadınların bu birlikteliğe çok ihtiyacı var. Sadece Mersin'de değil, bütün Türkiye'de... Dolayısıyla Mersin'de bu birliktelik için özel çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir olarak, kadınların yaşadığı her sıkıntıda yanlarındayız"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 25 Kasım dolayısıyla farkındalık etkinliği yapmak istediklerini kaydederek, "Bu kapsamda, Mersin'deki bütün kadın paydaşları bir araya getirdik. Bu paydaşların içerisinde dernekler ve üniversiteler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ŞÖNİM de (Şiddet Önleme İzleme Birimi) bizimleydi. Yine diğer belediyelerin kadın birimlerini davet ettik. Bütün bu paydaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığı çalışmaları tanıttı ve broşürlerini dağıttı" diye konuştu.

Büyükşehir'in Kadın Danışma Merkezi olduğunu ve 'Alo 185' üzerinden başvuru sağlayabileceklerini de sözlerine ekleyen Sahil, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, siber, bütün şiddet türlerine karşı buraya gelerek, bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirler. Aynı zamanda Otogar'da da bir Kadın Danışma Merkezimiz var. Büyükşehir'in ayrıca bir Kadın Sığınma Evi var. Kadınlar zor durumda veya sokakta kaldıklarında; fiziksel, ekonomik veya herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bize gelerek sığınma evine yerleşebilirler."

"Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulması çok güzel bir uygulama"

Kısa adı KADER olan Kadın Adayları Destekleme Derneği Mersin Şube Başkanı İlksen Sorguç Dinçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde STK'larla haftada bir kez düzenli olarak toplandıklarını ve birçok proje ile hizmet konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Mersin'de Büyükşehir bünyesinde bir Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulmuş olması, çok güzel ve olumlu bir uygulama. Kadın Daire Başkanlığı demek, yerelde bakanlık demektir, çünkü bütçesi var. Kadına yönelik hizmet yapabilen bir merkezin kurulmuş olması demektir. Bunun için Büyükşehir'i kutluyorum" dedi.

Türk Kadınlar Birliği Mersin Şube Başkanı Hülya Yücel ise "Keşke bugünümüz olmasa. Mutlu ve mesut yaşasak. Biz bütün STK'larla çok yakın çalışıyoruz. Biz, 100 yaşında örgütlü bir derneğiz. Türk Kadınlar Birliği olarak her zaman, bütün sivil toplum örgütleriyle yan yana olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.