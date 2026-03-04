Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Doğayla İç İçe Atölye

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Toroslar Çocuk Kampüsü'nde çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak amacıyla "Doğa Atölyesi" gerçekleştiriliyor. Atölyede 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, toprakla tanışarak doğanın döngüsünü öğreniyor. Ata tohumlarını köklendirme, aromatik bitkileri tanıma ve kompost hazırlama gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların doğa bilinci geliştiriliyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen tüm atölyeler gibi Doğa Atölyesi de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her salı ve cumartesi düzenlenen etkinliklerde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Gülnar, Bekiralanı ve Arslanköy yaylalarından toplanan ata tohumları çocuklara tanıtılarak ekim ve dikim çalışmaları yapılıyor. Böylece çocuklar geçmişin mirası olan yerel tohumların korunmasına katkı sunuyor.

Ayrıca Hobi Bahçesi'nde çocuklar, kazma ve kürek kullanımını ve dikim yapmayı öğreniyor. Atölyede yapılan kompost çalışmaları sayesinde çocuklar geri dönüşümün önemini öğreniyor, doğadaki döngüye tanıklık ediyor. Doğa Atölyesi, çocukların çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Toroslar Çocuk Kampüsü, çocukların hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirebildiği önemli bir eğitim alanı olarak velilerin memnuniyetini kazanıyor.

"Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar"

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde Doğa Atölyesi öğretmeni Elif Gür, atölyede çocukların doğayı tanıması için çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı. Gür, "Ata tohumları köklendirme çalışmaları yapıyoruz. Aromatik bitki çalışmaları yapıyoruz. Fesleğen, lavanta, biberiye gibi aromatik bitkilerimizi tanıtıyoruz. Faydalarını, nerelerde kullanılabileceğini anlatıyoruz. Önceliğimiz toprak. Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar. Doğanın bir parçası olduklarını bu atölyede hatırlıyorlar" dedi.

Çocukları geçmişin mirası olan ata tohumlarıyla tanıştırdıklarını söyleyen Gür, "Tohumların ekimi ve dikimlerini sağlıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. Kompost çalışması oluyor. Burada hiçbir şeyi çöp olarak algılamıyoruz. Her şeyi doğaya dönüştürüyoruz, çocuklarımız da o dönüşüme tanıklık ediyorlar. Hobi Bahçemiz var. Orada çocuklara kazma küreğin nasıl kullanıldığını öğretiyoruz" diye konuştu.

Tüm çocukları Toroslar Çocuk Kampüsü'ndeki atölyelere davet eden Gür, "Toprağı seven, üretmek ve bir tohumun filizlenmesine şahit olmak isteyen ve o heyecanı tatmak isteyen çocuklarımızı Doğa Atölyesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan çocuklar, şunları söyledi:

-Çağatay Aras Barut: "Kompost çalışması yapıyoruz. Kekik dikiyoruz. Hobi bahçesine çıkıyoruz. Bir sürü bitkiler öğreniyoruz. Çok güzel bir yer. Ben hevesli geliyorum. Buradaki dersleri çok seviyorum. Toprağa dokunmayı çok seviyorum. Bizi doğaya alıştırıyor."

-Rüveyda Reyhan Kayıncak: "Burada bitkileri ve faydalarını öğreniyoruz. Kompost yapıyoruz. Hobi bahçesine gidiyoruz. Doğa Atölyesi çok güzel. Doğayı çok seviyorum. Buraya gelirken çok heyecanlı ve hevesli oluyorum."

-Emine Meral Kaya: "Bence burası çok güzel. Herkesin de gelmesini isterim. Hobi bahçesine gidiyoruz. Bir şeyler dikiyoruz. Bu atölye sayesinde doğayı çok seviyorum."

Veliler, duydukları memnuniyeti, şöyle dile getirdi:

-Hicran Ünlü: "Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Çocuğum bir çiçeğin, bir ağacın nasıl dikildiğini merak ediyor, evde uğraşıyor, yapmaya çalışıyor. Bizim de ailecek hoşumuza gidiyor. Çocuklarımız hareketli. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Biz veliler olarak çok memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Muhakkak getirsinler. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Çok da mutlular. Burası bir nimet. Toroslar'a hediye oldu."

-Özlem Barut: "Çok memnunuz. Oğlum da severek geliyor. Çok şey kattı bize. Bir şeyler dikmek, bir şeyler keşfetmek istiyor. Yabancı bir ot görse hemen söylüyor. Benim bilmediklerimi o biliyor. Büyük bir avantaj sağladı. Ben çocuğumu tek başıma yetiştiriyorum. Oğlumu yazdan bu yana getiriyorum. Çok memnunuz. Bize çok güzel bir etkinlik oldu. Severek geliyoruz, mutluyuz. İyi ki varlar, i