Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Doğayla İç İçe Atölye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Doğayla İç İçe Atölye

04.03.2026 11:47  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Toroslar Çocuk Kampüsü’nde çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak amacıyla “Doğa Atölyesi” gerçekleştiriliyor. Atölyede 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, toprakla tanışarak doğanın döngüsünü öğreniyor. Ata tohumlarını köklendirme, aromatik bitkileri tanıma ve kompost hazırlama gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların doğa bilinci geliştiriliyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Toroslar Çocuk Kampüsü'nde çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak amacıyla "Doğa Atölyesi" gerçekleştiriliyor. Atölyede 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, toprakla tanışarak doğanın döngüsünü öğreniyor. Ata tohumlarını köklendirme, aromatik bitkileri tanıma ve kompost hazırlama gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların doğa bilinci geliştiriliyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen tüm atölyeler gibi Doğa Atölyesi de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her salı ve cumartesi düzenlenen etkinliklerde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Gülnar, Bekiralanı ve Arslanköy yaylalarından toplanan ata tohumları çocuklara tanıtılarak ekim ve dikim çalışmaları yapılıyor. Böylece çocuklar geçmişin mirası olan yerel tohumların korunmasına katkı sunuyor.

Ayrıca Hobi Bahçesi'nde çocuklar, kazma ve kürek kullanımını ve dikim yapmayı öğreniyor. Atölyede yapılan kompost çalışmaları sayesinde çocuklar geri dönüşümün önemini öğreniyor, doğadaki döngüye tanıklık ediyor. Doğa Atölyesi, çocukların çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Toroslar Çocuk Kampüsü, çocukların hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirebildiği önemli bir eğitim alanı olarak velilerin memnuniyetini kazanıyor.

"Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar"

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde Doğa Atölyesi öğretmeni Elif Gür, atölyede çocukların doğayı tanıması için çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı. Gür, "Ata tohumları köklendirme çalışmaları yapıyoruz. Aromatik bitki çalışmaları yapıyoruz. Fesleğen, lavanta, biberiye gibi aromatik bitkilerimizi tanıtıyoruz. Faydalarını, nerelerde kullanılabileceğini anlatıyoruz. Önceliğimiz toprak. Çocuklar toprakla tanışıyorlar, doğanın serüvenine eşlik ediyorlar. Doğanın bir parçası olduklarını bu atölyede hatırlıyorlar" dedi.

Çocukları geçmişin mirası olan ata tohumlarıyla tanıştırdıklarını söyleyen Gür, "Tohumların ekimi ve dikimlerini sağlıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. Kompost çalışması oluyor. Burada hiçbir şeyi çöp olarak algılamıyoruz. Her şeyi doğaya dönüştürüyoruz, çocuklarımız da o dönüşüme tanıklık ediyorlar. Hobi Bahçemiz var. Orada çocuklara kazma küreğin nasıl kullanıldığını öğretiyoruz" diye konuştu.

Tüm çocukları Toroslar Çocuk Kampüsü'ndeki atölyelere davet eden Gür, "Toprağı seven, üretmek ve bir tohumun filizlenmesine şahit olmak isteyen ve o heyecanı tatmak isteyen çocuklarımızı Doğa Atölyesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan çocuklar, şunları söyledi:

-Çağatay Aras Barut: "Kompost çalışması yapıyoruz. Kekik dikiyoruz. Hobi bahçesine çıkıyoruz. Bir sürü bitkiler öğreniyoruz. Çok güzel bir yer. Ben hevesli geliyorum. Buradaki dersleri çok seviyorum. Toprağa dokunmayı çok seviyorum. Bizi doğaya alıştırıyor."

-Rüveyda Reyhan Kayıncak: "Burada bitkileri ve faydalarını öğreniyoruz. Kompost yapıyoruz. Hobi bahçesine gidiyoruz. Doğa Atölyesi çok güzel. Doğayı çok seviyorum. Buraya gelirken çok heyecanlı ve hevesli oluyorum."

-Emine Meral Kaya: "Bence burası çok güzel. Herkesin de gelmesini isterim. Hobi bahçesine gidiyoruz. Bir şeyler dikiyoruz. Bu atölye sayesinde doğayı çok seviyorum."

Veliler, duydukları memnuniyeti, şöyle dile getirdi:

-Hicran Ünlü: "Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Çocuğum bir çiçeğin, bir ağacın nasıl dikildiğini merak ediyor, evde uğraşıyor, yapmaya çalışıyor. Bizim de ailecek hoşumuza gidiyor. Çocuklarımız hareketli. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Biz veliler olarak çok memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Muhakkak getirsinler. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Çok da mutlular. Burası bir nimet. Toroslar'a hediye oldu."

-Özlem Barut: "Çok memnunuz. Oğlum da severek geliyor. Çok şey kattı bize. Bir şeyler dikmek, bir şeyler keşfetmek istiyor. Yabancı bir ot görse hemen söylüyor. Benim bilmediklerimi o biliyor. Büyük bir avantaj sağladı. Ben çocuğumu tek başıma yetiştiriyorum. Oğlumu yazdan bu yana getiriyorum. Çok memnunuz. Bize çok güzel bir etkinlik oldu. Severek geliyoruz, mutluyuz. İyi ki varlar, i

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Güncel, Çocuk, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Doğayla İç İçe Atölye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Türk futbolunun bittiğinin özeti Türk futbolunun bittiğinin özeti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:20:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Doğayla İç İçe Atölye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.