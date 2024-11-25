Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilere Destek - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Hayvan Yetiştiricilere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında düşen et ve süt üretimini artırmak amacıyla yetiştiricilere yüzde 50 hibeli mısır flake yem desteği sağladı. 2024'ün başından itibaren toplam 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteklenirken, bu destekler üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

25.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:47
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretim yapmakta zorlanan üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli mısır flake yem desteğinde bulundu.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı başından bu yana kent genelinde toplam 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteğinde bulundu. Tarımsal ve hayvansal desteklerini sürekli artıran ve çeşitlendiren büyükşehir belediye, son olarak Mutlu hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli mısır flake yem desteği sağladı.

"Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ayşe Yanpar Gök, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini kapsayan 'Yüzde 50 Hibeli Mısır Flake Yem Desteği' projesi ile ilgili, "Projemiz, damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerine kayıtlı olan, 3 ile 10 arası büyükbaş sağmal hayvana sahip yetiştiricilerimizi kapsamaktadır. Proje kapsamında bu yıl Erdemli, Silifke Gülnar ve Mut ilçelerindeki yetiştiriciler destekten faydalandı. Mut ilçesinde 329 yetiştiriciye 212 bin 800 kilogram, Mersin'deki toplam 4 ilçede ise 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteği sağlamış olacağız" dedi.

Proje ile kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gök, "Yetiştiricilerin yem masrafları çok fazla. Bu yüzden hayvan yetiştiricileri artık hayvancılığı bırakma aşamasına geldiler. Bundan dolayı, büyükşehir tarafından verilen yem destekleri onları çok rahatlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerimize ve yetiştiricilerimize bitkisel ve hayvansal desteklerimizi yerli yerinde sağlamaya devam ederek yanlarında olacağız" diye konuştu.

"Başkanımız, üreticinin derdini bilen ve sürekli yardım eden birisi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerden faydalanan üretici ve hayvan yetişticileri, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Halil Işık: "Yapılan destekler sayesinde masraflarımız normale iniyor. Böylece biz de işimizi severek yaparız ve biraz daha ileri gidebiliriz. Başkanımız bizleri seviyor, biz de onu seviyoruz."

-Ahmet Babacan: "Başkanımızın bir önceki döneminde de bu destekten faydalandık. Bu destek sayesinde bir çuval yemde maliyetim 350 lira düşüyor. Yerli yerinde bir destek. Başkanımız çoluğun, çocuğun, gencin, yaşlının, kısacası herkesin yanında ve desteklerinden çok memnunuz."

- Mustafa Karakuş: "Hayvanlar için yemimizi ne kadar uyguna denk getirirsek, bizlere de o kadar faydası oluyor. Üretici ve yetiştirici çok büyük sıkıntı yaşıyor. Üretim olması için yardım lazım. Üreticiye ne kadar yardımcı olunursa, üretim de ona göre iyi olur. Başkanımız, üreticinin derdini bilen ve sürekli yardım eden birisi. Mut'ta üretim ve sulamada da çok büyük faydasını gördük."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilere Destek - Son Dakika

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