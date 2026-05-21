Mersin’de Yeni Kent Meydanı Hizmete Açıldı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen "Kırmızı Lacivert Kent Meydanı", vatandaşların kullanımına açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kırmızı Lacivert Kent Meydanı" projesiyle hem bölgenin estetik görünümü güçlendirildi hem de kent merkezine çağdaş bir yaşam alanı kazandırıldı.

Toplam 3 bin 584 metrekare proje alanına sahip meydanda, bin 680 metrekare yürüyüş yolu ile bin 903 metrekare yeşil alan yer alıyor. Alanda farklı boyutlarda toplam 14 adet altı betonarme, üstü ahşap oturma birimi ile 21 adet bank bulunuyor. Meydan çevresindeki binaların cephelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek, bölgenin estetik görünümü güçlendirildi. Yeşil alan düzenlemeleri kapsamında ise meydana toplam 99 adet ağaç dikildi.

KAPSAMLI DÖNÜŞÜM VİZYONUNUN BİR PARÇASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, şehrin kalbinde yer alan Kırmızı Lacivert Kent Meydanı'nı tamamlayarak halkın kullanımını açtıklarını belirterek, "Uzun yıllardır kent yaşamamızın önemli noktalarından biri olan bu alan, yapılan düzenlemelerle birlikte artık modern, estetik ve yaşayan bir kent meydanına dönüştü. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, bir araya geleceği ve şehrin sosyal hayatına değer katacak yeni bir yaşam merkezi oldu. Bu meydan aynı zamanda, kentimizin geleceğine yönelik kapsamlı dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır" dedi.

BÜYÜK BİR YENİLEME SÜRECİ

Mersin'in tarihi ve ticari kimliğini yeniden ayağa kaldıracak Taş Bina Kent Müzesi ve Kasaplar Çarşısı restorasyon projelerinin ihale süreçlerine de başladıklarını bildirerek, devam eden projeler hakkında bilgi veren Gökpınar, "Restorasyonu devam eden Karamancılar Konağı'ndaki müze çalışmalarımız da bu dönüşüm sürecinde kendine önemli bir yer bulacaktır. Zafer Çarşısı alanında başlatılan dönüşümle birlikte, bölgenin tamamında büyük bir yenileme süreci başlıyor. Hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle bu alan daha güvenli, daha estetik ve daha işlevsel bir şehir merkezine dönüşerek, şehrimizin yeni cazibe noktalarından biri olacak. Tüm bu çalışmaların sonunda; şehrimizin kalbinde herkes için daha yaşanılabilir, daha güçlü ve daha değerli bir merkez ortaya çıkacak" diye konuştu.

MERSİNLİLER, YENİ KENT MEYDANINI SEVDİ

Vatandaşlar, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı'na ilişkin, şunları söyledi:

-Leyli Durak: "Çok eskimiş binaydı. Meydan çok güzel yapılmış. İşim oldukça geliyorum. Vahap Başkanımızın eline sağlık. Binalardan bıktık. Biraz da böyle park olsun. İçimiz açılsın. Yaşlıların hava alması lazım."

-Şemsettin Yaman: "Çok güzel bir çalışma olmuş. Millet gelir burada oturur, yeşil alanda serin bir hava alır. Gerçekten güzel."

-Cemil Turnacı: "Dört dörtlük olmuş. Yapanların ellerine, kollarına sağlık. Bankaya geldim. 5 dakika dinleneyim dedim."