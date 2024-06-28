Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezleri'nde ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursları için ön kayıt başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvurular 'mersin.bel.tr' adresinden ya da 'TEKSİN' üzerinden online yapılabilir.

28.06.2024 09:46  Güncelleme: 11:09
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezleri'nde ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursları için ön kayıt başvuruları 24 Haziran'da başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Tarsus'tan Anamur'a kadar faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde, 2024-2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursları için ön başvuru kayıtları 24 Haziran'da başladı. YKS hazırlık kursları için başvurular 'mersin.bel.tr' adresinden ya da 'TEKSİN' üzerinden online, LGS kursuna ise en yakın kurs merkezinden şahsen yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler, en yakın kurs merkezlerine, 'mersin.bel.tr' adresinden ya da 'TEKSİN' üzerinden ulaşabilecek. Ön kayıt başvuruları, 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Kaydı onaylanan öğrencilere mesajla bilgi verilecek.

Binlerce öğrencinin sınavlara hazırlandığı 11 YKS ve 18 LGS kurs merkezinde öğrenciler hem eğitim hem de sosyal alanda destekleniyor. Kurs hizmetlerinin yanı sıra rehberlik, aile ziyaretleri, etüt çalışmaları, motivasyon seminerleri gibi pek çok alanda hizmet veren Büyükşehir, yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilerini bekliyor.

"Başarılarımızı bu yıl da sürdüreceğiz"

Akdeniz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Müdürü Fatih İşlek, kurslara ilişkin şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz 11 YKS ve 18 LGS Kurs Merkezimiz için, 24 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. YKS hazırlık öğrencilerimiz için ön kayıt başvuruları mersin.bel.tr internet adresimizden veya TEKSİN uygulaması üzerinden alınacaktır. LGS hazırlık öğrencilerimiz ise, kendilerine en yakın kurs merkezlerimize bireysel olarak başvuruda bulunabilecekler. Ön kayıt başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başarı ve ekonomik durum kriterlerine bakılarak kaydı onaylanan öğrencilerimize mesajla bilgi verilecektir. Şimdiye kadar kurs merkezlerimizde birçok başarı elde ettik. Bu yıl da başarılarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başladı - Son Dakika
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