Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Laboratuvarlarından Uluslararası Başarı

05.02.2026 13:36  Güncelleme: 14:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı’nın sürdürdüğü hizmetlerdeki kalite, "TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında almaya hak kazandığı "Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası alanda tescillendi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı'nın sürdürdüğü hizmetlerdeki kalite, "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında almaya hak kazandığı "Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası alanda tescillendi.

İmalatlarda kaliteyi güvence altına almak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü; 2022 yılında faaliyete aldığı asfalt, toprak ve beton laboratuvarları ile bilimsel esaslarla ilerlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı'nın sürdürdüğü hizmetlerdeki kalite, "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında almaya hak kazandığı "Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası alanda tescillendi.

Büyükşehir, TÜRKAK denetimlerini başarıyla tamamladı

Uzman personel ve modern cihazlarla çalışmalarını sürdüren laboratuvarlar, kentte yapılan yol ve altyapı imalatlarında denetimlerini titizlikle yürütüyor. Mersin'de altyapıdan üstyapıya, sanat yapılarından kaldırımlara kadar tüm imalatların uygunluğunun; Büyükşehir'in asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarında test edilebilecek kapasiteye sahip durumda olduğu, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından da tescillendi. TÜRKAK denetimlerini başarıyla tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, 'TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı' kapsamında, 29 Ocak 2026 tarihi itibariyle akredite olmaya hak kazandı.

Bu sertifikayla Büyükşehir laboratuvar sonuçları, ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandı

Türkiye genelinde birçok yerel yönetim bu hizmeti dış kaynaklardan temin ederken; Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerekli teknik altyapıyı ve uzman kadroyu kendi bünyesinde oluşturarak, hizmeti kendi imkanlarıyla sunuyor. Bilim ve kaliteyi, hayata geçirdiği her hizmette esas alan Büyükşehir'in bu başarısını özel kılan unsurlardan bir tanesi de Türkiye genelinde yerel yönetimler arasında, bünyesinde asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarına sahip ve aynı zamanda akreditasyon sertifikası bulunan 2 belediyeden biri olması. 2026 yılı itibarıyla Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvar, TÜRKAK tarafından 'TS EN ISO/IEC 17025: 2017' standardına göre akredite edildi. Bu sertifikayla Büyükşehir'in laboratuvar sonuçları ulusal ve uluslararası geçerlilik kazanmış olup; aynı zamanda kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı firmalarla vatandaşlara da hizmet verebilecek yetkinliğe ulaştı.

"Üretimden uygulamaya kadar tüm aşamaları titizlikle denetliyoruz"

Yol yapım hizmetlerinde kalitenin bir standart haline geldiğini belirten Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, 'Akreditasyon Sertifikası' süreci hakkında bilgi verdi. 2025 yılında TÜRKAK denetim sürecinin başladığını ifade eden Bayır, "Uzman personelimiz ve modern cihazlarımızla, üretimden uygulamaya kadar tüm aşamaları titizlikle denetliyoruz. Yaptığımız tüm imalatların fen ve sanat kurallarına uygunluğunu sistematik olarak kontrol ediyoruz. Başkanımız Vahap Seçer'in kaliteyi merkeze alan vizyonu doğrultusunda da bu çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıdık. Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü laboratuvarlarımız, TSN-ISO 17025 standardının gerekliliklerini yerine getirerek, 2026 itibarıyla TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir" dedi.

"Hedefimiz; Büyükşehir Belediyesi'nin laboratuvar hizmetlerini en üst seviyelere taşımak"

Akreditasyon Sertifikası'nın; laboratuvarların uluslararası standartlara uygun şekilde çalıştığının, hizmetlerin tarafsız, güvenilir ve bilimsel esaslara dayalı olarak sunulduğunun da somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Bayır, belgenin Türkiye'de yalnızca 2 belediyede olduğunu vurguladı. Birçok belediyenin, kalite kontrol süreçlerini denetlemek amacıyla laboratuvar hizmetlerini dış kaynaklardan aldığını sözlerine ekleyen Bayır, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllardır gerek güçlü teknik altyapımızla gerekse de uzman personelimizle bu hizmeti bünyemizde başarıyla yürütüyoruz. Aynı zamanda bu belgeyle; talep edildiği halde vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına, yerli ve yabancı firmalara hizmet verebilecek yeterliliğe ve yetkinliğe de ulaşmış bulunuyoruz. Bu sonucu bir başlangıç olarak görüyoruz. Hedefimiz; en kısa sürede akreditasyon kapsamını genişleterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi laboratuvar hizmetlerini en üst seviyelere taşımak. Bu doğrultuda attığımız her adımda kaliteyi, bilimi, sürdürülebilirliği esas alarak, yolumuza özveriyle ve memnuniyetle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Laboratuvarlarından Uluslararası Başarı

