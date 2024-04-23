Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Kır Çiçekleri Projesi\'nden başarı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Kır Çiçekleri" projesi kapsamında yetişen yetenekli kız çocukları, Okullar Arası Yıldızlar Kız/Erkek Ordu Türkiye Şampiyonası'ndan dereceler ile döndü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve farklı spor branşlarında yetenekli kız çocuklarının seçildiği proje Kır Çiçekleri, il ve il dışında gerçekleştirdikleri mücadelelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Ordu'da 18 Nisan'da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Kız/Erkek Ordu Türkiye Şampiyonası'nda halter dalında yarışan Reyhan Opçin 49 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Opçin elde ettiği derece ile U15 Milli Takım Kampı'na seçildi. Aynı şampiyonada 71 kiloda yarışan Nesrin Başaran da Türkiye üçüncüsü oldu.