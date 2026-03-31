Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar Çocuk Kampüsü'nde Çocuklar "Masal ve Drama Atölyesi" ile Kendini Keşfediyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen "Masal ve Drama Atölyesi", çocukların hem hayal gücünü hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak sunuyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde 5-14 yaş arası çocukların katıldığı atölyede yaş gruplarına göre farklı çalışmalar yapılıyor. Daha küçük yaş gruplarında hikaye okuma, kukla oyunları ve temel drama çalışmaları yapılırken; daha büyük çocuklar için tiyatro ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Atölye ile oyunculuğa ilgi duyan öğrenciler de yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

6 haftalık planlanan atölyede çocukların özgüvenlerinin gelişmesi, iletişim becerilerinin güçlenmesi ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin artması hedefleniyor. Programın başlangıcında nezaket kuralları ve sağlıklı iletişim konuları ele alınırken, önemli gün ve haftalara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Salı ile cumartesi günleri arasında düzenlenen etkinliklere katılan çocukların hem okuma alışkanlıkları gelişiyor hem de drama ve tiyatro çalışmalarıyla sosyal gelişimleri destekleniyor.

"Çocukların özgüven, iletişim becerisi konusunda çok geliştiğini takip ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü'nde masal ve drama eğitmeni, okul öncesi öğretmeni Öyküm Önal, atölyenin detaylarını paylaşarak, "5-14 yaş arası gruplarımız var. Küçük yaş gruplarımıza hikaye okuma, kukla oynama, drama çalışmaları yapıyoruz. Daha büyük öğrencilerimiz ile de kitapları keşfediyoruz ama ağırlıklı olarak drama ve tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Onlara sahne deneyimi kazandırıyoruz. Oyunculuğa yönelik ilgisi olan öğrencilerimiz burada yeteneklerini keşfediyorlar. Aslında genel çerçevede baktığımızda çocukların özgüven, iletişim becerisi konusunda çok geliştiğini süreç içerisinde takip ediyoruz" dedi.

6 haftalık bir atölye planı hazırladıklarını ve çalışmalara nezaket kurallarıyla başladıklarını belirten Önal, "Arkadaşlarımızla, ailemizle iyi iletişim kurma üzerinden başlayıp belirli gün ve haftaları da değerlendiriyoruz. Her özel günü olabildiğince çocuklara farkındalık kazandırarak öğretiyoruz. Çocuklar salı-cumartesi arası her gün buraya gelebiliyorlar. Hem okuma alışkanlığı ve özgüven kazanıyorlar hem de kendilerini ifade etme becerilerini destekliyoruz" diye konuştu.

Masal ve Drama Atölyesi'nde ebeveynlerle ve çocuklarla mahremiyet eğitimi üzerine çalışmalar yaptıklarını da anlatan Önal, "Bu çalışmalarımızı drama çalışmalarıyla destekliyoruz. Aynı zamanda atölyemizde avukatlarımızın ve psikologlarımızın geldiği çalışmalar da yapıyoruz. Çocuk hakları ve akran zorbalığı üzerine çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Atölyelere katılan çocuklar, duygularını şöyle dile getirdi:

-İnci Mina Acar: "Burası eğlenceli bir atölye. Burada günüm çok güzel geçiyor, eğleniyoruz. Tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Isınma oyunları oynuyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Akran zorbalığı yapmamayı öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla iyi geçiniyoruz. Burada saygılı olmayı öğreniyoruz. Burası iyi ki var, çok seviyorum."

-Besim Talha Demir: "Drama yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Öğretmenimiz bize kitap okuyor, sorular soruyor, biz cevaplıyoruz. Bu atölyeyi seviyorum. Yeni kitaplar okuyorum. Burası çok güzel."

-Çağan Çapaloğlu: "Düzenli olarak Masal Atölyesi'ne geliyorum. Drama yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz. Öğretmenimiz bize masallar okuyor. Kuklalarla oynuyoruz. Yüz boyama yapıyoruz. Bu atölye benim için çok renkli ve güzel bir yer."

-Seray Özbay: "Masal Drama Atölyesi'nde zorbalık yapmamayı öğrendim. Arkadaşlarımla iyi geçinmeyi öğrendim. Çok güzel oyunlar oynuyoruz, kitap okuyoruz. Nezaket kurallarını da öğrendim. Bunun üzerine drama çalışmaları yaptık. Bu atölye sayesinde davranışlarımın değiştiğini hissediyorum. Çocuk Kampüsü bizler için çok güzel. Arkadaşlarımı davet ediyorum."

Veliler ise şunları söyledi:

-Arife Özbay: "Atölyelere beraber katıldığımız günler oluyor. Çok yol kat ettik. Burayı çok beğeniyorum. Devamlı getireceğim. Yaz tatilinde de havuzumuz var. Bu yıl da devam edeceğiz. Çok memnunum. Günün çoğunu burada geçirmiş olduğu için tablete, telefona zamanı kalmıyor. Burayla birlikte çocuklarımıza en azından bir sosyalleşme alanı açıldı. Daha önce sadece mahalledeki parklarda oynayabiliyorlardı. Şimdi burada en azından hem eğitiliyor hem de oyun oynuyor."

-Zübeyde Aktaş: "Gayet güzel. Artık evde telefonla oynamıyor. Haftanın iki günü Masal Drama ve Hobi Atölyesi'ne geliyor. Burayı çok seviyor. Sabırsızlıkla bekliyor. Saati geldiği zaman 'anne hadi gidelim' diyor. Arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Televizyon çok izlemiyor. Atölyeler sayesinde çocuğumun iyi geliştiğini görüyorum."