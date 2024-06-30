Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Üreticiye Desteği Sürüyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Üreticiye Desteği Sürüyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üreticilere dağıttığı 16 bin 250 kilogram yerel buğday tohumunun hasadı başladı. “Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması” projesi kapsamında 2020 yılından bu yana toplam 214 üreticiye 26 bin kilogram tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye desteği devam ediyor.

30.06.2024 12:00  Güncelleme: 15:44
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üreticilere dağıttığı 16 bin 250 kilogram yerel buğday tohumunun hasadı başladı. "Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında 2020 yılından bu yana toplam 214 üreticiye 26 bin kilogram tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye desteği devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılında Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde başlattığı "Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi yayılıyor. 2023-2024 yılında Silifke'de 11 mahallede toplam 130 üreticiye 16 bin 250 kilogram yerel buğday tohumu dağıtıldı. Büyükşehir'in destekleri sayesinde; artan girdi maliyetlerine rağmen üretimlerini sürdürebilen üreticiler, projenin başladığı günden bu yana ise toplamda 26 bin kilogram tohum desteğinden yararlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Hakan Haykut, hem kültürel mirası korumak hem de yerel tohum çeşitlerini artırmak amacıyla söz konusu projeyi sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2020 yılında Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte, ilk olarak Silifke'ye bağlı Balandız Mahallesi'nde 13 üretici ile bu programa başladık. 2020-2024 yılları arasında çeşitli mahallelerde programı geliştirerek devam ettik. Son 4 yıl içinde 214 üreticimize toplam 26 bin kilogram atalık buğday tohumu dağıttık. Bu kapsamda dağıtmış olduğumuz tohumlardan, daha sonra Mersinden Kadın Kooperatifi de satın almak suretiyle bölgedeki çiftçilere katkıda bulundu. Antalya ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de talepler gelmeye başladı. Tabii ki bu da, Başkanımız Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer Hanım'ın sayesinde oldu. Birçok belediye şu anda bizleri örnek alıyor. Biz de tecrübelerimizi aktarıyoruz."

Kaynak: ANKA

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