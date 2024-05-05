Mersin Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım Projesi ile Üreticilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım Projesi ile Üreticilere Destek Oluyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, organik tarım projesiyle üreticilere destek vererek girdi maliyetlerini azaltıyor ve doğa dostu uygulamaları teşvik ediyor. Proje kapsamında eğitim alan Yel ailesi, öğrendikleri bilgilerle hasat yapıyor ve daha verimli üretim sağlıyor.

05.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:47
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşama geçirdiği tarımsal projelerle üreticilere destek oluyor. Bu kapsamda çiftçilikle geçinen ve 3 yıl önce Büyükşehir'in başlattığı 'Organik Tarım' projesinden faydalanan Yel ailesi, öğrendikleri bilgiler ışığında hasat yapıyor.

Her geçen gün artan girdi maliyetleri karşısında üretmekten vazgeçme noktasına gelen üreticiler için projeler hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bölge üreticilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Silifke ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde yaşayan ve Organik Tarım projesinden faydalanan Yel ailesi de öğrendikleri bilgiler ışığında hasat yapıyor.

Proje kapsamında organik tarımın yetiştirilmesi, toplanması, hasadı, kesim ve işleme, ambalaj ve muhafaza gibi adımları ve nasıl yapılacağını öğrenen üreticiler, eğitim sonunda sertifikalı bir şekilde üretimlerini yapabiliyor. Dışarıda oldukça maliyetli olan sertifikasyon aşamasını Büyükşehir'le ücretsiz bir şekilde aşan üreticiler; hem ilaç gübre gibi girdi maliyetlerini azaltmaktan hem de doğa dostu uygulamadan memnun kalıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat mühendisi olarak görev yapan Emine Sevgül Şahman, 2021 yılında başlattıkları 'Organik Tarım' projesini, 2022 ve 2023 yılında devam ettirerek tamamladıklarını kaydetti. Üreticileri, sertifikalı organik tarıma teşvik etmek için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Şahman, şunları söyledi:

"Projemizi 2021 yılında 100, 2022 yılında 99 ve 2023 yılında 98 üreticimizle tamamladık. Tüm üreticilerimiz sertifika alma hakkını kazandı. Ürün yelpazemizde ise; üzüm, badem, buğday, zeytin ve çeşitli sebzeler yer alıyor. Üreticilerimiz bu sayede, kimyasal madde içermeyen ürün üretiyorlar. Bu süreçte üreticilerimize organik tarım üretimi ile ilgili eğitimler verdik. 3 sene boyunca organik gübre desteği sağladık. Üreticilerimizin daha çok verim almalarını sağlayıp, ekonomilerine katkı sunduk. Bu sayede yerelde üretimin artmasını da sağlamış olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize tarımsal desteklerimizi daha güçlü bir şekilde sunmaya devam edeceğiz."

Yel ailesi üyeleri de projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Abdullah Yel: "Küçükbaş hayvan, sulama borusu, gübre, fide fidan, hamur yoğurma, üzüm sıkma makinesi verildi. Hepsinden çok memnunuz. Geçen sene ürünlerimiz güzel para etti. Geçen yıla kadar sattığımız ürünler, yaptığımız masrafı karşılamıyordu. Aldığımız para ilaca, gübreye gidiyordu. Büyükşehir sayesinde ilaç ve gübre masrafını ve maliyeti de düşürdük. Büyükşehir sayesinde biz üreticiler rahat bir nefes aldık."

-Nurten Yel: "Bu destek ve eğitimden sonra çok şey öğrendik. Daha önce ektiğimiz yerden az kazanıyorduk. Şu anda daha çok verim alıyoruz. Önceden bildiğimiz çok yanlış varmış."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım Projesi ile Üreticilere Destek Oluyor
Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım Projesi ile Üreticilere Destek Oluyor - Son Dakika

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