Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Sağlık ve Engelli Politikaları Çalıştayı' düzenledi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2025- 2029 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan çalışmalarının temelini oluşturduğu 'Sağlık ve Engelli Politikaları Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri, erişilebilirlik, sosyal yardımlar, psiko-sosyal ve rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra farkındalıkların daha çok artırılması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda 'Sağlık ve Engelli Politikaları Çalıştayı' düzenledi. Vatandaşların hayat kalitesini artırmak, ihtiyaçlarına kulak verebilmek ve onlara daha erişilebilir hizmetler sunmak hedefiyle gerçekleştirilen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Tabip Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mersin Barosu, Mersin Üniversitesi, oda, dernek ve federasyonlardan temsilciler katıldı. Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan Nikah ve Etkinlik Salonu'nda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın hizmetlerini anlatan videonun izletilmesi ile başlayan çalıştay, 2 oturumda gerçekleştirildi.

2025- 2029 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan çalışmalarının temeli oluşturuldu

İlk oturumda yuvarlak masa etrafında toplanan katılımcılar, 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği', 'Yerel Yönetimlerde Halk Sağlığı', 'Yerel Yönetimlerde Engelli Politikaları' 'Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri' ile 'Yerel Yönetimlerde Engelli Hizmetleri' konu başlıklarını tartıştı.

Sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri, erişilebilirlik, sosyal yardımlar, psiko-sosyal ve rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra farkındalıkların daha çok artırılması için ulaşım, istihdam, eğitim gibi alanlarda yapılması gerekenler konuşuldu. İkinci oturumunda ise katılımcılar konu başlıkları hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerle ilgili sunumda bulundu.