Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Köpekler İçin Kampanya Başlattı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Köpekler İçin Kampanya Başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Köpekler İçin Kampanya Başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpekler için farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden' kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşları sahipsiz hayvanlar için dayanışmaya davet etti.

23.08.2024 14:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpekler için farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden" kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşları sahipsiz hayvanlar için dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde son 10 yılda 31 bin 496 sahipsiz köpeğin kısırlaştırıldığını belirten Seçer, "Şu an Mersin'de kısırlaştırılmış küpeli köpek sayısı yaklaşık 16-17 bin. Kısırlaştırılmamış köpek ise 4-5 bin civarında." dedi.

Seçer, kısırlaştırma yaparak sokaklarda yaşayan sahipsiz köpek sayısını asgari seviyeye düşürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kampanya kapsamında "Sahiplendirme Merkezi" oluşturacaklarını bildiren Seçer, şöyle konuştu:

"Merkezimiz haftanın her günü ziyarete açık olacak. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptığımız değerlendirme sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Yıllık kuru mama tüketimimiz yaklaşık 150 kilograma denk geliyor. Yemek atıklarınızı bize vermenizi istiyoruz. Son yıllarda edindiğimiz makineyle yemek artıklarını pelet (yem) haline getiriyoruz. Hayvanların iştahla yediğini gözlemliyoruz."

Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan kampanya kapsamında, sokaklarda yaşayan köpekler bakımevlerinde kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek. Barınaktaki hayvanları sahiplenen vatandaşlara 2 yıl boyunca kısırlaştırma hizmeti, mama, parazit ilacı, pet kuaför ve aşı desteği verilecek.

Kaynak: AA

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