Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gaziantep\'te sahne aldı

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(GAZİANTEP) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gökkuşağının Altında' oyunuyla, 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği'nde yer aldı. Oyunu, toplam 600 Gaziantepli çocuk izledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde 26 Nisan Cuma günü 11.00 ile 13.30 saatlerinde seyircisi ile buluşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gaziantepli çocuklardan tam not aldı. 'Gökkuşağının Altında' oyunu; ilk seansta 300, ikinci seansta da 300 olmak üzere toplam 600 Gaziantep'li minikle buluştu.

Nilbanu Engindeniz'in kaleme aldığı çocuk oyunu Gökkuşağının Altında'nın yönetmenliğini Ozan Erdönmez, sanat yönetmenliğini de Hülya Savaş yaptı. Dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol'un yaptığı, Taner Çelik'in dramaturg olduğu oyunun ışığında da Arif Temel yer aldı.