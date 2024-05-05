Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Sonrası Harekete Geçti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Sonrası Harekete Geçti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı sonrası harekete geçti. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bünyesindeki tüm birimlerle teyakkuza geçen ekipler, şehir hayatının normal seyretmesi için çalışmalarını sürdürdü.

05.05.2024 09:27  Güncelleme: 09:34
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı sonrası harekete geçti. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bünyesindeki tüm birimlerle teyakkuza geçen ekipler, şehir hayatının normal seyretmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından dün yapılan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı sonrası şehir hayatının normal seyretmesi için alarma geçti. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı MESKİ, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, gerekli uygun araç ve ekipmanla sahaya inerek olaylara anında müdahale etti.

Mersin genelinde birçok noktada görev yapan ekipler, fırtına ve rüzgarın etkili olduğu lokasyonlarda mazgalların tıkanmaması için süpürge araçları ile çevre temizliği yaparken, olası bir ağaç devrilmesi ve çatıların uçma riskine karşılık teyakkuzda bekledi. 'Alo 185' veya 'Teksin' uygulaması üzerinden gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, hava koşullarının yaratmış olduğu zor durumlara karşı önlem alırken, sorunların büyümesine de engel oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli bölgelerimizde 110 personelimiz ve 11 adet 8 metreküp vakumlu yol süpürme araçlarımızla olası bir yağmur durumunda mazgalların tıkanmaması için ana caddelerde yer alan tüm mazgalları süpürge araçlarımızla temizleyerek mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz de sahada süprüntü atıklarının tamamını topluyor. Vatandaşlarımız, olası bir kirlilik veya olumsuzluk gördüklerinde Teksin üzerinden bizlere ihbar bırakıyor. Biz de en kısa sürede olaylara müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında 'Alo 185' ve 'Teksin' uygulaması üzerinden bize ulaşmaları halinde en kısa sürede gerekli müdahalelerde bulunuyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Sonrası Harekete Geçti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Sonrası Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Sonrası Harekete Geçti - Son Dakika
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