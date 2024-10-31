Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Sporbüs" Projesiyle 10 Binden Fazla Çocuğa Ulaştı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Sporbüs" Projesiyle 10 Binden Fazla Çocuğa Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukları sporla buluşturan “Sporbüs” projesinde; antrenörler eşliğinde hentbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyen çocuklar, bir yandan da parkurda kendi yeteneklerinin sınırlarını keşfediyor. Mersin’in 13 ilçesinde gidilmedik okul ve mahalle bırakmama hedefi ile yola çıkan Büyükşehir ekipleri, şimdiye kadar 10 binden fazla çocuğa ulaştı.

31.10.2024 09:34  Güncelleme: 11:15
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukları sporla buluşturan "Sporbüs" projesinde; antrenörler eşliğinde hentbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyen çocuklar, bir yandan da parkurda kendi yeteneklerinin sınırlarını keşfediyor. Mersin'in 13 ilçesinde gidilmedik okul ve mahalle bırakmama hedefi ile yola çıkan Büyükşehir ekipleri, şimdiye kadar 10 binden fazla çocuğa ulaştı.

Çocukların sporla iç içe büyümesi için Sporbüs projesini yaşama geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, her hafta farklı bir lokasyonda çocuklara sporu sevdirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet'in 100. yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganı ile yürütülen projede, Büyükşehir özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların hem sporun çeşitli dalları ile tanışmasını hem de eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Sporbüs aracının bu haftaki durağı ise Tarsus'a bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki Şehit Sinan Köse İlkokulu oldu. Büyükşehir ekipleri, şimdiye kadar 10 binden fazla çocuğa ulaştı.

"Çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak, büyük bir mutluluk"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Duygu Kızılgök, 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganı ile başlattıkları proje kapsamında, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukları sportif faaliyetlerle buluşturabilme amacı ile yola çıktıklarını belirtti. Sporbüs aracının bu haftaki durağında, Tarsus ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nin yer aldığını kaydeden Kızılgök, "Şehit Sinan Köse İlkokulu'ndayız. Buradaki öğrencilerimiz, sportif faaliyetlerle ilk defa buluşuyorlar. Hepsinin yüzlerinde bu mutluluğu görebiliyoruz. Bizim için de onların sevinçlerine ortak olmak, çok büyük mutluluk oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın sporla buluşmasına devam edeceğiz. Tüm okullara, mahallelere ve köylere. özellikle de dezavantajlı yerlere gitmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sporbüs' Projesiyle 10 Binden Fazla Çocuğa Ulaştı - Son Dakika

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