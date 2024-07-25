Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'un Meşhur Limon Dondurmasını Dağıtıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte, her yıl olduğu gibi Tarsus'un meşhur limon dondurmasını bu sene de dağıtmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her yıl çocukları mutlu etmek için gelenekselleştirdiği, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Tarsus'un meşhur limon dondurması, bu sene de dağıtılmaya başlandı. 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında, özellikle dezavantajlı ve kırsal mahalleleri dolaşarak çocukları mutlu eden ekiplerin yeni adresi, Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi oldu. Haftanın 3 günü merkez ilçelerde, diğer 2 günü ise Tarsus merkezde dondurma dağıtımı yapan ekipler, çocukları ferahlatan lezzetle buluşturmaya devam edecek.

"Tarsus'un ünlü limon dondurması ile çocuklarımızı buluşturuyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e herkesi düşündüğünü belirterek, "Büyükşehir; emekçi, işçi, kadın, öğrenci, çocuk ayırmaksızın hiçbir vatandaşını unutmuyor. 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında, önceki yıllarda yaptığımız gibi sıcak yaz günlerinde Tarsus'un ünlü limon dondurması dağıtımıyla, çocuklarımızın gülen yüzü oluyoruz. Haftanın 3 günü merkez ilçelerimizde, diğer 2 günü de Tarsus olmak üzere sokaklarda, parklarda, meydanlarda çocuklarımızla buluşuyoruz" dedi.