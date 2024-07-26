Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercihinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercihinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Sınavda başarılı olup üniversite okumaya hak kazanan gençlerin doğru ve bilinçli şekilde tercih yapması için Mersin Büyükşehir, alanında uzman eğitim kadrosu ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2 Ağustos'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmetini sürdürecek.

26.07.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Sınavda başarılı olup üniversite okumaya hak kazanan gençlerin doğru ve bilinçli şekilde tercih yapması için Mersin Büyükşehir, alanında uzman eğitim kadrosu ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2 Ağustos'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmetini sürdürecek. Devlet ve vakıf üniversitelerinden temsilcilerinin ve tanıtım stantlarının yer aldığı etkinlikte, gençler merak ettikleri üniversite ve bölümler hakkında bilgi alma fırsatı da elde edecek.

Merkezde hafta boyunca sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında verilen danışmanlık hizmeti, uzak ilçelerde oturan ve merkeze gelemeyecek öğrenciler için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Rehber Öğretmen Canan Yıldırım, "YKS tercih hizmetimizde alanında uzman rehber öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin neleri merak ettiklerini, bölümler hakkında ve bu bölümleri bitirdikten sonraki çalışma alanları, KPSS ve üniversiteler hakkında bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda burada devlet ve bazı vakıf üniversitelerimizden temsilcilerimiz de burada. Öğrencilerimiz onlardan da üniversiteler hakkında birebir bilgiler de alabiliyorlar" dedi.

Bu sene YÖK'ün tercih dönemi ile ilgili bazı değişiklikler yaptığını aktaran Yıldırım, "Görüşmelerin bu sene yüz yüze yapılması bizim için çok çok önemli. Çünkü bilindiği üzere bu sene bazı değişiklikler var. İkinci öğretimler kaldırıldı. Bazı bölümlerin kontenjanlarında değişiklikler var. Bu noktada tercih dönemi bu yıl daha da kritik. Bu yüzden öğrencilerimizin tercih döneminde bizlerle yüz yüze gelmelerini önemle söylüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercihinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:02:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercihinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement