Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercihinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Sınavda başarılı olup üniversite okumaya hak kazanan gençlerin doğru ve bilinçli şekilde tercih yapması için Mersin Büyükşehir, alanında uzman eğitim kadrosu ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2 Ağustos'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmetini sürdürecek. Devlet ve vakıf üniversitelerinden temsilcilerinin ve tanıtım stantlarının yer aldığı etkinlikte, gençler merak ettikleri üniversite ve bölümler hakkında bilgi alma fırsatı da elde edecek.

Merkezde hafta boyunca sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında verilen danışmanlık hizmeti, uzak ilçelerde oturan ve merkeze gelemeyecek öğrenciler için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Rehber Öğretmen Canan Yıldırım, "YKS tercih hizmetimizde alanında uzman rehber öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin neleri merak ettiklerini, bölümler hakkında ve bu bölümleri bitirdikten sonraki çalışma alanları, KPSS ve üniversiteler hakkında bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda burada devlet ve bazı vakıf üniversitelerimizden temsilcilerimiz de burada. Öğrencilerimiz onlardan da üniversiteler hakkında birebir bilgiler de alabiliyorlar" dedi.

Bu sene YÖK'ün tercih dönemi ile ilgili bazı değişiklikler yaptığını aktaran Yıldırım, "Görüşmelerin bu sene yüz yüze yapılması bizim için çok çok önemli. Çünkü bilindiği üzere bu sene bazı değişiklikler var. İkinci öğretimler kaldırıldı. Bazı bölümlerin kontenjanlarında değişiklikler var. Bu noktada tercih dönemi bu yıl daha da kritik. Bu yüzden öğrencilerimizin tercih döneminde bizlerle yüz yüze gelmelerini önemle söylüyoruz" diye konuştu.