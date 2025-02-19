Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Sağladığı Sulama Borusu Desteğini Sürdürüyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi için sulama borusu desteğine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye, daha önce açık kanal sistemi ile arazilerini sulayan ve su kayıpları yaşayan Hacıhalilarpaç Mahallesi'ndeki üreticilere toplam bin 752 metre, su kaynaklarının kurumasıyla su sıkıntısı çeken Çiftepınar Mahallesi'ne ise 900 metre sulama borusu desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi için sulama borusu desteğine devam ediyor. Tarımsal arazilerden maksimum verim sağlanması ve su kayıplarının önüne geçilmesi için yapılan sulama borusu desteği, son olarak Erdemlili üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, daha önce açık kanal sistemi ile arazilerini sulayan ve su kayıpları yaşayan Hacıhalilarpaç Mahallesi'ndeki üreticilere toplam bin 752 metre, su kaynaklarının kurumasıyla su sıkıntısı çeken Çiftepınar Mahallesi'ne ise 900 metre sulama borusu desteğinde bulundu. Desteklerden iki mahallede toplam 800'den fazla üretici yararlanırken, 10 bin dekar arazi su kaybı yaşanmadan sulanabilecek.

"230 üreticinin yaklaşık 3-4 bin dekarlık alanın da suyla buluşmasını sağlamış oldu"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir'in tarımın her koluna destek verdiğini, bu desteklerden bir tanesinin de sulama borusu desteği olduğundan söz ederek, "Büyükşehir olarak her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da yine 100 kilometre boru desteğiyle suya ihtiyacı olan ve sulanamayan arazilerin suya kavuşturulması amacıyla bu projeyi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdemli'de Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi'nin bizden açık sistemle ana kaynaktan gelen su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi talepleri vardı ve bunu kapalı sisteme almamız istendi. Mühendis arkadaşlarımız buranın ihtiyacı doğrultusunda bir proje çizdi ve bu ihtiyaç doğrultusunda belli olan boru miktarı ortaya çıktı" dedi.

Kooperatif aracılığı ile 300'lük bin 752 metre sulama borusu desteğinde bulunduklarını söyleyen Şahutoğlu, su yetersizliği sebebi ile arazilerini yetersiz bir şekilde sulayan üreticilerin bu problemini ortadan kaldırdıklarını dile getirdi. Şahutoğlu, "Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi'ne üye 230 üreticinin yaklaşık 3-4 bin dekarlık alanın da suyla buluşmasını sağlamış oldu" diye konuştu.

"Yetersiz su ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni çalışmalar başlatmıştık"

Çiftepınar Mahallesi'nde de üreticilerin son yıllarda artan kuraklık sebebi ile arazilerinde yetersiz sulama problemi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Şahutoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftepınar Sulama Kooperatifi'nin talepleri doğrultusunda yine ekip arkadaşlarımız burada bir çalışma gerçekleştirdi. Son zamanlarda yaşanan iklim krizi, bunun yanı sıra su kaynaklarının azalması ve giderek artan ekim alanları sebebiyle de mevcuttaki yetersiz su ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni çalışmalar başlatmıştık. Yukarıda yer alan su toplanma merkezi olan kaputaj sistemimizden suyu alarak 1 kilometrelik borular yardımı ile kapalı sisteme iletiyor olacağız."

Bu sayede su kayıplarının önüne geçilmesini ve yaklaşık 6 bin dekar arazinin daha verimli bir şekilde sulanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Şahutoğlu, Büyükşehir'in üreticilerin yaşadığı problemleri gidermeye yönelik projeler üretmeye ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Maddi kazancımız var ve üreticilerimizin yüzü gülüyor"

Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Kuzucu, daha önce üreticilerin arazilerini kanal aracılığı ile suladığını bu yöntemle de üreticilerin su kaybı yaşadığını belirterek, "Özellikle suyun kıtlık zamanlarında su kaybımız çok fazlaydı. Sulama borusu verildi ve vatandaşlarımız bundan faydalanmaya başladı. Şimdi su kaybını önledik. Motopomp yardımı ile bahçelerini sulayan üreticilere su direk varır oldu. Motopompla suyu önce kanala kanaldan da bahçeye gelene kadar büyük bir kaybımız oldu. Şimdi ise su kaybımız ve buharlaşma olmuyor. Maddi kazancımız var ve üreticilerimizin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

"Yüzde seksen su problemimiz ortadan kalktı"

Hacıhalilarpaaç Mahalle Muhtarı ve limon üreticisi Mehmet Taş ise su kanalının oldukça eski olduğunu bu sebeple de çok fazla su kaybı yaşadıklarına dikkat çekerek, "Yüzde seksen su problemimiz ortadan kalktı. Önceden bahçemizi dinamo ile suluyorduk. Şimdi ise cazibe ile sulayacağız. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.

"Bundan daha büyük bir hizmet olamaz"

Hacıhalilarpaç Mahallesi sakinlerinden üretici Abdurrahman Gültekin, uzun yıllardan beri sulama problemi yaşadıklarını ve Başkan Vahap Seçer'in yönetimi öncesinde böyle destekler görmediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Daha önce diğer belediye başkanlarından bu konuda üreticilere destek yoktu. Vahap Başkan'ımız üreticinin yanında olduğu için bu borular bizlere verildi. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Motopompla sulama ortadan kalktı. Daha önce bir yılda 30- 40 bin TL elektrik maliyeti ödeyen bir üretici bunu minimuma indirerek 5-10 bin TL ile kurtuldu."

"6 bin dönüm arazimiz yeniden hayat buldu"

Çiftepınar Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtarı Bilal Erenay, özellikle bölgede çok fazla limon bahçesinin sulama borusu desteği ile yeniden hayat bulduğunu belirterek, "Bizim bir pınarımız vardı ama kumda aktığı için sularımız kayboluyordu. Yani yüz litre su saniyede buraya yirmi litre olarak iniyordu. Başkanımız Vahap Seçer'le bir toplantıda görüştük ve 'Bizim açık kanalla gelen sularımızı kapalı sisteme geçirmek istiyoruz' dedik. 6 bin dönümlük limon bahçemiz yeniden hayat buldu" diye konuştu.

"5 bin dönümlük sulama döngüsünü 38 günden 14 güne indirdi"

Çiftepınar Sulama Kooperatifi'nde Sulama Bekçisi olarak görev yapan Arif Gülü ise üreticilerin yaşadığı su problemlerini bizzat gözlemlediğini, limonun üretim ve meyve döneminde kaynaktan gelen suyun havzaya inene kadar buharlaşma problemleri ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Başkanımız Vahap Seçer, gerçekten ışık hızında bir çözüm sağladı. 5 bin dönümlük sulama döngüsünü 38 günden 14 güne indirdi. Yani hem 15 günde bir sulama havza ömrü olan bir limon bahçesini dengede tutmuş olduk hem de yaklaşık 395 üreticimizin mutluluğunu gördük" ifadelerini kullandı.