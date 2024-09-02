Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nin Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Birimi, kayıtlı 607 vatandaşı düzenli olarak arayarak hem onlarla sohbet ediyor hem de sağlık durumlarını kontrol ediyor.

02.09.2024 12:42  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, her gün 607 kayıtlı 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nin Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Birimi, kayıtlı 607 vatandaşı düzenli olarak arayarak hem onlarla sohbet ediyor hem de sağlık durumlarını kontrol ediyor. Geliri düşük yurttaşların evlerindeki tamirat ve tadilat işleri de birimdeki ustalar tarafından yapılıyor. Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal hayattan izole olmamaları için çeşitli aralıklarla etkinlikler düzenliyor.

"Yaşlı Destek Birimi bize manevi anne ve babalar, onlara da manevi evlatlar kazandırdı"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Yaşlı Destek Birimi'nin kendilerine manevi anne baba kazandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Günlük arama, mini bakım onarım, tadilat ve etkinliklerden oluşan bir hizmet veriyoruz. Günlük arama hizmetiyle 65 yaş ve üstü tek yaşayan vatandaşlar, personelimiz tarafından aranıp sağlık durumları kontrol ediliyor. Mini bakım onarım tadilat hizmetimiz ise; ampul değişimi, musluk değişimi ve vatandaşlarımızın yaşlarından dolayı yapamayacağı tadilat işlerinden oluşuyor. Günlük aramada tadilat talebini bize ilettiklerinde, birimimizde bulunan ustalarımız malzemeyle birlikte giderek talebi yerine getiriyor.

Yaşlı Destek Birimi hizmeti, bize manevi anne ve babalar kazandırdı. Onlara da manevi evlatlar kazandırdı. Hizmet dışında aramızda bir bağ oluştu. Yaş almış vatandaşlarımız hizmetten çok mutlular. Bugün de Emin Can Amca'mız ve Güler Teyze'mizi ziyaret ettik. Hem ev ziyaretinde bulunduk, hem de bize bildirmiş oldukları tadilatları giderdik. Yaş almış vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle yalnız değiller."

"Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında"

Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı vatandaşlardan Güler Tahtabaşı'nın talebi üzerine, mutfağında musluk tamiratı yapıldı. Tahtabaşı hizmetten çok memnun olduğunu, ihtiyaç halinde ekiplerin kısa sürede geldiğini anlatarak, "Bir kaza sonrası ameliyat oldum. Çok şükür Belediye Başkanı çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğe götürüyorlar. Evden alıp eve getiriyorlar. Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlıyım. Her gün arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Mesela evde onarılacak bir şey varsa onu yapıyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında" dedi.

Emin Can isimli vatandaş ise Büyükşehir'in her zaman yanında olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle gurur duyuyorum. Belediye hep yanımda. Allah eksikliğini vermesin. Arıyorlar, ne gerekiyor diye soruyorlar. Bugün kapıyı tamir ettiler. Aylardır uğraşıyorum, yapamıyordum. 67 il gezdim. Bu kadar güzel bir şeye rastlamadım. Bir insanın, bir canlının yanında olmak kadar güzel bir şey var mı? Yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement