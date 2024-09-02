Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, her gün 607 kayıtlı 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını soruyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nin Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Birimi, kayıtlı 607 vatandaşı düzenli olarak arayarak hem onlarla sohbet ediyor hem de sağlık durumlarını kontrol ediyor. Geliri düşük yurttaşların evlerindeki tamirat ve tadilat işleri de birimdeki ustalar tarafından yapılıyor. Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal hayattan izole olmamaları için çeşitli aralıklarla etkinlikler düzenliyor.

"Yaşlı Destek Birimi bize manevi anne ve babalar, onlara da manevi evlatlar kazandırdı"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Yaşlı Destek Birimi'nin kendilerine manevi anne baba kazandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Günlük arama, mini bakım onarım, tadilat ve etkinliklerden oluşan bir hizmet veriyoruz. Günlük arama hizmetiyle 65 yaş ve üstü tek yaşayan vatandaşlar, personelimiz tarafından aranıp sağlık durumları kontrol ediliyor. Mini bakım onarım tadilat hizmetimiz ise; ampul değişimi, musluk değişimi ve vatandaşlarımızın yaşlarından dolayı yapamayacağı tadilat işlerinden oluşuyor. Günlük aramada tadilat talebini bize ilettiklerinde, birimimizde bulunan ustalarımız malzemeyle birlikte giderek talebi yerine getiriyor.

Yaşlı Destek Birimi hizmeti, bize manevi anne ve babalar kazandırdı. Onlara da manevi evlatlar kazandırdı. Hizmet dışında aramızda bir bağ oluştu. Yaş almış vatandaşlarımız hizmetten çok mutlular. Bugün de Emin Can Amca'mız ve Güler Teyze'mizi ziyaret ettik. Hem ev ziyaretinde bulunduk, hem de bize bildirmiş oldukları tadilatları giderdik. Yaş almış vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle yalnız değiller."

"Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında"

Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı vatandaşlardan Güler Tahtabaşı'nın talebi üzerine, mutfağında musluk tamiratı yapıldı. Tahtabaşı hizmetten çok memnun olduğunu, ihtiyaç halinde ekiplerin kısa sürede geldiğini anlatarak, "Bir kaza sonrası ameliyat oldum. Çok şükür Belediye Başkanı çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğe götürüyorlar. Evden alıp eve getiriyorlar. Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlıyım. Her gün arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Mesela evde onarılacak bir şey varsa onu yapıyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında" dedi.

Emin Can isimli vatandaş ise Büyükşehir'in her zaman yanında olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle gurur duyuyorum. Belediye hep yanımda. Allah eksikliğini vermesin. Arıyorlar, ne gerekiyor diye soruyorlar. Bugün kapıyı tamir ettiler. Aylardır uğraşıyorum, yapamıyordum. 67 il gezdim. Bu kadar güzel bir şeye rastlamadım. Bir insanın, bir canlının yanında olmak kadar güzel bir şey var mı? Yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.