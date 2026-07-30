Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için kaldırım denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için kaldırım denetimlerini sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için kaldırım denetimlerini sürdürüyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent estetiğini korumak, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent estetiğini korumak, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen kaldırım denetimlerinde, öncelikle esnafa kurallar hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuluyor. Yapılan uyarılara rağmen kurallara uyulmaması halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

KALDIRIM İŞGALİNE GEÇİT YOK

Zabıta ekipleri, denetimlerini çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor. Esnafın ürünlerini sergilerken kaldırım işgaline neden olmaması için belirlenen sınırlar çerçevesinde işletme sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor ve ortak bir uzlaşı sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen denetimler ile kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor.

Kurallara uygun hareket eden işletmelerin haklarının korunmasını sağlayan uygulamalar, kentte düzenli ve eşit bir ticari ortamın oluşmasına destek oluyor. Rutin yapılan kontroller ile hem vatandaşların, hem de esnafın ortak yaşam alanlarından daha sağlıklı bir şekilde yararlanması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent düzeni ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

"ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Zülküf Aktürk, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan alanlarda denetimlerin her gün yapıldığını söyledi. Kurallara uymayan esnafın önce ikaz edildiğini, ikaza uymayan vatandaşlara ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığını belirten Aktürk, "Bu görevi yaparken, vatandaş ve esnafla birlikte çözüm odaklı çalışıyoruz. Esnaf ürünlerini tanıtırken, bazen kaldırım işgaline neden olacak şekilde davranabiliyor. Bununla ilgili bir sınırlama getirdik. Esnafla bire bir görüşüp, ortak kararla sonuca ulaşıyoruz" diye konuştu.

Vatandaş ve esnaf da uygulamalardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Hakan Çamlıoğlu: "Genelgeçer kurallar bizim için de uygun oluyor. Eşitliği sağlayan her türlü uygulamanın arkasındayız. Bu uygulama ile haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Esnaf olarak ben ve komşularım, bu uygulamaların sonuna kadar destekçisiyiz."

-Zeynep Coşkuner: "Denetimler esnaf arasındaki haksız rekabetin önüne geçiyor. Kurallara uyuyoruz. Vatandaşlarımız da rahat rahat kaldırımı kullanabiliyor. Herhangi bir kaldırım işgali yapmıyoruz, çünkü her gün kontrol ediliyor. Kurallara uymayan arkadaşlarımız olduğu zaman da ekipler uyarıyor."

-Cengiz Irgaş: "Buralar kamu alanı. Bu şekilde sürekli kontrol edilmesi herkes için iyi. Denetimleri yerinde buluyoruz. Sonuçta buradaki esnafın hepsi eşit haklara sahip. Herkesin aynı şekilde davranması, daha düzenli ve tertipli olunmasını da sağlıyor. Herhangi bir şikayetimiz olduğunda, Büyükşehir tarafından en kısa sürede çözümü sağlanıyor."

-Halil Atilla Elvan: "Denetimler önemli, çünkü insanların kaldırımda rahatça yürümesini sağlıyor. Kaldırım işgalleri olmaması daha iyi. İnsanlar o zaman caddeye inmez ve trafiği tehlikeye atmaz. Bu denetimlerin devamlı olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

-İdris Acar: "Kaldırımlar vatandaş içindir. Bazen kaldırımları haddinden fazla işgal ediyorlar. Herhangi bir şikayetimizde Büyükşehir Belediyesi'ne çok kolay ulaşıyoruz. Zabıta ekiplerimiz çok güzel çalışıyor. Vatandaşı da esnafı da kırmıyorlar. Güzel bir uygulama yapıyorlar. Her taraf tertemiz. Çok güzel işler yapıyorlar. Bize de zaten Vahap Başkanımız gibi bir başkan lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için kaldırım denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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