Mersin Büyükşehir Belediyesi Yayla Şenlikleri Gülnar'da Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve kültür sanatı kırsal ilçelere taşıdığı "Yayla Şenlikleri" ve "Köy Bizim Şenlik Bizim" etkinlikleri, bu yıl Gülnar ilçesinde başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın her yıl "Her Köy Bizim Köyümüzdür" sloganıyla yola çıkarak, sanatı ve kültürü ilçelere taşıdığı Yayla Şenlikleri ve Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri, bu yıl Gülnar ilçesinde başladı. Özellikle merkeze uzak kırsal bölgelerin seçildiği etkinliklerde; konser, tiyatro, halk oyunları gösterisi ve çocuk oyunları gibi farklı sanat dalları ilçe sakinleriyle buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar, yaylalarda yaptıkları yaz şenlikleriyle, kültürel ve sanatsal etkinlikleri bölge sakinlerinin ayağına kadar götürdüklerini söyledi. Koşar, "Her yaz olduğu gibi bu yaz da, şenliklerimizi Mersin'in dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz. Yaylasına gelip tatilini yapmak isteyen yerli turistlerimiz ve ilçe sakinlerimiz, yaptığımız bu etkinliklerden çok memnun olduklarını dile getirdikleri için, her sene bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Gülnar'ın Konur Yaylası'nda halkımızla buluştuk. Halkımız bize çok güzel eşlik ediyor. Sürekli çok memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Yayla halkımız bu yaz yine türkülere, eğlenceye ve sanata doyacak" diye konuştu.

Gülnar'ın Konur Mahallesi'nde Halk Oyunları gösteri ile başlayan etkinlikler serisi, diğer ilçelerde de gerçekleştirilecek.