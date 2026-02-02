Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Ofisi'nden İklim Odaklı Stratejilerde Yeni Vizyonlar

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yeşil Dönüşüm Ofisi tarafından ikincisi düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) 2023-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu", akademisyen ve uzmanlar eşliğinde incelenerek durum tespiti yapıldı ve kentin geleceğine ilişkin kararlar alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi, kentin iklim dostu dönüşümü için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda görüş ve değerlendirmelere açılan "SECAP 2023-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu" akademisyen ve uzmanlar eşliğinde incelenerek kentin geleceğine ilişkin kararlar alındı.

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkililerinin yanı sıra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ile kamu ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun karşılıklı fikir alışverişi ile masaya yatırıldığı toplantıda, kentte gerçekleştirilen iklim faaliyetleri değerlendirildi. Kentin iklim değişikliğine dair çalışmalarında kaydettiği kademeler, durum analizleriyle desteklenerek katılımcılar eşliğinde incelendi. Mersin'in iklim stratejisi çerçevesinde kurumsal veri tabanından derlenen 700'ün üzerindeki haber kaydında, tarım ve su yönetiminin uyumu, enerji ve ulaşım kaynaklı emisyon azaltımı odaklı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda tarımsal hizmetler, ulaşım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, güçlü bir ilerleme kaydettiği ortaya konuldu.

Çevre dostu uygulamaları teşvik eden "Yeşil Etiket" uygulaması tanıtıldı

Toplantıda, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla geliştirilen "Yeşil Etiket" uygulaması tanıtılarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki proje ve yatırımlarda kriterlerin belirlenmesi yolunda önemli kararlar alındı. Yeşil Dönüşüm Ofisi Danışma Kurulu tarafından belirlenecek kriterler ile projelerin sınıflandırılmasıyla, kentin iklim bilincinin yükseltileceği görüşü ön plana çıktı. Aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hazırlık sürecinde sanayicilerin rolü konuşularak, kamu-sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesine karar verildi.

"İklim dostu ve yeşil bir Mersin için çalışıyoruz"

Yeşil Dönüşüm Ofisi'nin, Türkiye'de belediyeler düzleminde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdür Vekili Dr. Sinan Can, yeşil dönüşüme adaptasyon sağlamanın ofisin esas hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Yeşil Dönüşüm Ofisi Danışma Kurulu'nun, geniş katılımlı toplantısıyla çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Dr. Can, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri danışma kurulumuz ile istişare ederek, süreç içerisindeki katkılarını alıyoruz. Bu açıdan danışma kurulumuz, karar verme süreçlerimizde ciddi önem arz etmektedir. Bugün Danışma Kurulu toplantımızda Mersin Sürdürülebilir Eylem ve İklim planının izleme değerlendirme raporunu ele aldık. Akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplumun, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği konularındaki fikirlerini alıyoruz" dedi.

İklim dostu yeşil bir Mersin için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Dr. Can, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinde, iklim değişikliğine uyum konusundaki bütün proje ve faaliyet raporlarına yeşil etiket vurgusu yaparak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir, iklim değişikliğiyle ilgili önemli projelere ev sahipliği yapıyor"

Toplantıya katılan Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydeniz Demir; yeşil bir Mersin için, özellikle karbon emisyonlarının azaltılması konusunda yapılması gerekenleri konuştuklarını belirtti. Çalışmaları her açıdan incelediklerini dile getiren Doç. Dr. Demir, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle ilgili önemli projelere hem ev sahipliği yapıyor, hem de katılıyor. Daha yeşil bir Mersin için, kentleşme ve sanayi anlamında neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Çevre dediğimiz şey, birçok elemandan oluşan kompleks bir sistem ve bizim bunu gelecek nesillere tam olarak aktarabilmemiz için yapmamız gerekenler var. Bu anlamda çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de, yeşil dönüşüm konusunda ciddi bir duyarlılık var"

Mersin'de yerel yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yeşil dönüşüm konusunda ciddi bir duyarlılığın olduğuna değinen Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, toplantılar aracılığıyla kentte kaydedilen gelişmelerin değerlendirilebildiğini vurguladı. Toplantıda yeni yol haritalarının belirlendiğine de dikkati çeken Girgeç, "Mersin Kent Konseyi olarak, yerel yönetimin yapmakta olduğu bu güzel çalışmalara katkı sunuyoruz. Komisyonlarımız, çalışma gruplarımız ve meclislerimizle bu katkıyı sunmaya da devam edeceğiz. Gereksiz tüketimlerden kaçındığımız noktada, yeşil dönüşümü zaten başarmış olacağız. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.