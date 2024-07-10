Mersin Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" Veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" Veriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi’nde “Duyu Bütünleme Terapisi” veriliyor. Hizmetten tüm engel gruplarındaki 0-72 ay arası çocuklar faydalanabiliyor.

10.07.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" veriliyor. Hizmetten tüm engel gruplarındaki 0-72 ay arası çocuklar faydalanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlayan Duyu Bütünleme Terapisi hizmeti ile binin üzerinde seans gerçekleştirildi. Otizm Aile Danışma Merkezi'nde çocuklar her hafta 1 seans şeklinde 12 seans terapi hizmeti alıyor. Çok maliyetli olan, materyal gerektiren ve uzman sayısı az olan bu alanda desteklendiği için aileleri sevindiren duyu bütünleme hizmetine talep her geçen gün artıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen aileler, Otizm Aile Danışma Merkezi'ne gelerek başvuruda bulunabilecek.

Otizm Aile Danışma Merkezi'nde Ergoterapist Kutlay Karakoyun, duyu bütünleme terapisinin Otizm Aile Danışma Merkezi'nde en çok rağbet gören alanlarından biri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli gelişim geriliği olan ya da olmayan çocukların bazen duyusal problemleri olur. Bunları daha kolay tolere edebilmesi, hayata adapte olması için geçerli olan bir terapi yöntemi. Haftalık 30 çocukla çalışıyorum. Her biri 12 seans alıyor. Öncelikli olarak aile ile beraber çocuğun hayatını öğreniyoruz. Daha sonra çocuğun neye ihtiyacı olduğuna karar veriyoruz. Bütün eğitime bireysel olarak karar veriliyor. Çocuğun gelişim basamakları değerlendirip daha ileriye gidebilmesi için destekliyoruz. Terapi içerisinde çocuğa beceriler kazandırıyoruz, öğretiyoruz. Öğrenme sürecinin de devam ettirebilmek için ailelere ev programı vererek takip ediyoruz. Buradaki süreç bittikten sonra aileleri yalnız bırakmıyoruz. Tekrar gerekli olduğunda uzaktan desteklemeye devam ediyoruz. Biz sadece çocuğun belli alanlarını destekleyebiliyoruz. Bu süreçte özel eğitim, dil konuşma terapisi ve dışarıda aldığı eğitimlerle çocuk birçok alanda destekleniyor. Bu süreçte ailelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Çocuğumuzun gelişim basamaklarını takip ediyoruz ve gelişimini her alanda desteklemeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Çocuk, Otizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nde 'Duyu Bütünleme Terapisi' Veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
09:08 Icardi’den ayrılıyor mu Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:42:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" Veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement