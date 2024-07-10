Mersin Büyükşehir'in Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" Veriliyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "Duyu Bütünleme Terapisi" veriliyor. Hizmetten tüm engel gruplarındaki 0-72 ay arası çocuklar faydalanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlayan Duyu Bütünleme Terapisi hizmeti ile binin üzerinde seans gerçekleştirildi. Otizm Aile Danışma Merkezi'nde çocuklar her hafta 1 seans şeklinde 12 seans terapi hizmeti alıyor. Çok maliyetli olan, materyal gerektiren ve uzman sayısı az olan bu alanda desteklendiği için aileleri sevindiren duyu bütünleme hizmetine talep her geçen gün artıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen aileler, Otizm Aile Danışma Merkezi'ne gelerek başvuruda bulunabilecek.

Otizm Aile Danışma Merkezi'nde Ergoterapist Kutlay Karakoyun, duyu bütünleme terapisinin Otizm Aile Danışma Merkezi'nde en çok rağbet gören alanlarından biri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli gelişim geriliği olan ya da olmayan çocukların bazen duyusal problemleri olur. Bunları daha kolay tolere edebilmesi, hayata adapte olması için geçerli olan bir terapi yöntemi. Haftalık 30 çocukla çalışıyorum. Her biri 12 seans alıyor. Öncelikli olarak aile ile beraber çocuğun hayatını öğreniyoruz. Daha sonra çocuğun neye ihtiyacı olduğuna karar veriyoruz. Bütün eğitime bireysel olarak karar veriliyor. Çocuğun gelişim basamakları değerlendirip daha ileriye gidebilmesi için destekliyoruz. Terapi içerisinde çocuğa beceriler kazandırıyoruz, öğretiyoruz. Öğrenme sürecinin de devam ettirebilmek için ailelere ev programı vererek takip ediyoruz. Buradaki süreç bittikten sonra aileleri yalnız bırakmıyoruz. Tekrar gerekli olduğunda uzaktan desteklemeye devam ediyoruz. Biz sadece çocuğun belli alanlarını destekleyebiliyoruz. Bu süreçte özel eğitim, dil konuşma terapisi ve dışarıda aldığı eğitimlerle çocuk birçok alanda destekleniyor. Bu süreçte ailelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Çocuğumuzun gelişim basamaklarını takip ediyoruz ve gelişimini her alanda desteklemeye çalışıyoruz."