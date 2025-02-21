Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi, 6. Yılında 2,5 Milyon Vatandaşa Ulaştı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve 6'ncı yılına giren 1 Ekmek 1 Çorba' projesi, şimdiye kadar 2 buçuk milyonun üzerinde vatandaşa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye, özellikle sabah erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan içilerin, öğrencilerin ve esnafın '1 Ekmek 1 Çorba' projesi ile yanında oluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla'da sanayi siteleri, okul, hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kahvaltı durağı haline gelen mobil araçlarla sunulan çorba ikramı, kent genelinde 61 noktada hizmet veriyor. Bu sene 6'ncı yılına giren ve her geçen gün artarak daha fazla noktada sunulan hizmet, şimdiye kadar 2 buçuk milyonun üzerinde vatandaşa ulaştırıldı.

"Toplam 61 noktamızda hizmetimizi sunmaktayız"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, 2019 yılından bu yana '1 Ekmek 1 Çorba' projesinin kent genelinde hizmet vermeye devam ettiğini kaydederek, "Mersin merkez başta olmak üzere Silifke, Erdemli, Tarsus ve Çamlıyayla'da toplam 61 noktamızda hizmetimizi sunmaktayız. Şimdiye kadar 2 milyonu aşkın vatandaşımıza '1 Ekmek 1 Çorba' projesini ulaştırdık. Sabahları özellikle erken saatlerde güne başlayan öğrencilerimize, emekçi kardeşlerimize, işçilerimize verilen bu hizmet, sabah kahvaltısı gibi oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu projemizle içleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bizi düşünen bir başkanımız var"

Vatandaşlar ise hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Yavuz Sultan Selim Köse: "Tadı çok güzel. Her sabah okula giderken içimi ısıtıyor. Karnımı doyuruyor."

-Hamza Jalab: "Okula giderken her sabah buradan geçerek çorba alırım. Annemin çorbasına çok benziyor."

-Süleyman Güven: "Her sabah işimize, servise giderken sıcak sıcak içiyoruz. Kahvaltı yapmaya zamanımız olmuyor. Çok da güzel."

-Serdal Erdemci: "Hem öğrenciler, hem de çalışanlar için yapılması çok iyi. Genellikle emekli vatandaşlarımız da gelip içiyor. Kahvaltı yapmaya vaktim olmuyor, ama çorba beni tutuyor."

- Hasan Doğan: "Bizi düşünen bir başkanımız var."

-Salman Baray: "Sabah sabah insanın içi ısınıyor. Gençler okula çorba alıp gidiyorlar. Çok güzel bir hizmet. Vahap Seçer'in başımızın üstünde yeri var."

-Hasibe Kolacı: "Çorba çok güzel. Sıcak ve içimizi ısıtıyor. Başkanımız harika ve bir numara. Mersinliler olarak Vahap Seçer'den çok memnunuz."

-Sevgi Çabuk Kahraman: "Sabahları alınca çok mutlu oluyoruz. Tadı da çok güzel."