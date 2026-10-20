Mersin'de 10,8 milyon liralık kaçak estetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Mersin'de iş yeri, ev ve araçlarında çok sayıda gümrük kaçağı estetik ürünü, tıbbi cihaz ve medikal malzeme ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik şüpheliler M.K. ve N.A'nın Yenişehir ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, cilt gençleştirme ve medikal uygulamalarda kullanılan dolgu malzemelerinin de aralarında olduğu 1523 estetik ürünü, 131 tıbbi ilaç, 2 bin enjektör, 1230 tıbbi cihaz ve numune işleminde kullanılan aparat ile 2 lazer ve numune bileşenlerini ayırma makinesi ele geçirildi.

İncelemelerde, ürünlerin piyasa değerinin 10,8 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.