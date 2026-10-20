Mersin'de 10,8 milyon liralık kaçak estetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 10,8 milyon liralık kaçak estetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Yenişehir'de ev, iş yeri ve araçlara düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1523 estetik ürünü, 131 tıbbi ilaç, 2 bin enjektör, 1230 tıbbi cihaz ve 2 lazer ele geçirildi; ürünlerin piyasa değerinin 10,8 milyon lira olduğu belirlendi.

Mersin'de iş yeri, ev ve araçlarında çok sayıda gümrük kaçağı estetik ürünü, tıbbi cihaz ve medikal malzeme ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik şüpheliler M.K. ve N.A'nın Yenişehir ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, cilt gençleştirme ve medikal uygulamalarda kullanılan dolgu malzemelerinin de aralarında olduğu 1523 estetik ürünü, 131 tıbbi ilaç, 2 bin enjektör, 1230 tıbbi cihaz ve numune işleminde kullanılan aparat ile 2 lazer ve numune bileşenlerini ayırma makinesi ele geçirildi.

İncelemelerde, ürünlerin piyasa değerinin 10,8 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Mersin YenişehirKaçakçılık3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:49:19. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 10,8 milyon liralık kaçak estetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei