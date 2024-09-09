Mersin'de Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Mersin'de Dolandırıcılara Operasyon

Mersin\'de Dolandırıcılara Operasyon

Mersin'de sazan sarmalı, evde paketleme işi ve sahte ürün ilanı gibi dolandırıcılık yöntemleriyle 20 kişiden haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silah, şarjör ve sentetik ilaç ele geçirildi.

09.09.2024 12:18
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Mersin'de 20 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "sazan sarmalı", "evde paketleme işi" ve "sahte ürün ilanı" gibi dolandırıcılık yöntemleriyle 20 kişiden haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen B.G. ve B.K'nin adresi belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Adreslerde ruhsatsız silah, şarjör ve sentetik ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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