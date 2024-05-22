Mersin\'de 28 bin 295 makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Mersin'de 28 bin 295 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişinin adresi belirlendi.

Operasyonda zanlılar gözaltına alındı, aramalarda 7 bin 695'i dolu olmak üzere 28 bin 295 makaron ve 14 kilogram tütün ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.