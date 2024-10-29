Mersin\'de 29 Ekim Kutlamaları: Suavi Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Suavi'yi Mersinlilerle buluşturdu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Suavi, türkülerini Cumhuriyet'in 101'inci yılı için söyledi.

Yenişehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Suavi konseri ile başladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Suavi konserde, Cumhuriyet'in değerine ve kazanımlarına dikkat çekerek, Cumhuriyet Bayramı'nda kendisini Mersinlilerle buluşturduğu için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi'nin bayram kutlamaları kapsamında bugün araçlı Cumhuriyet korteji düzenlenecek. Ayrıca Mersin Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için konser verecek. Aynı gün Yenişehir Belediyesi 22'nci Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması da Cumhuriyet temasıyla yapılacak.