Mersin'in Akdeniz ilçesinde 7 çift, 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta dünyaevine girdi.
İlçede yaşayan 7 çift, her 4 senede bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etti.
Evlilik kararı alan Ömer Balin (30) ve Halide Dündar (26), belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Akdeniz Belediyesi evlendirme memuru Yunus Emre Yenipınar, AA muhabirine, 29 Şubat'a rağmen talebin az olmadığını söyledi.
Bazı çiftlerin isteyerek 29 Şubat'ı seçtiğini aktaran Yenipınar, şöyle konuştu:
"Genel olarak 29 Şubat'ta nikahların çok kıyılmadığı düşünülüyor. Böyle bir algı var ama bugün bunu yıktık. Özel günler hariç normal zamanlarda ortalama 10 çiftin nikahını kıyıyorduk. Bugün 7 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Nikahını kıydığımız çiftler bugünü özel gün olarak belirledi." diye konuştu.
Ömer Balin de 29 Şubat'ı özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugünü özellikle seçtik. Ortak kararımızdı. 4 yılda tüm güzellikleri biriktirip yıl dönümümüze armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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