Mersin'de 388 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 388 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı

Mersin\'de 388 şüpheli gözaltına alındı, 16\'sı tutuklandı

Mersin'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 388 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan çalışmalarda 388 zanlı yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Mersin'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 388 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari zanlıların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin 7 günlük çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 388 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kaynak: AA

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