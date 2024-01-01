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Mersin'de 4 metrelik 6 solungaçlı cam göz köpekbalığı kıyıya vurdu, vinçle çıkarıldı - Son Dakika
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Mersin'de 4 metrelik 6 solungaçlı cam göz köpekbalığı kıyıya vurdu, vinçle çıkarıldı

Mersin'de Doğu Akdeniz'de telef olduktan sonra sürüklendiği değerlendirilen 4 metre 10 santim boyundaki nesli tehlike altına olan 6 solungaçlı cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Mersin\'de 4 metrelik 6 solungaçlı cam göz köpekbalığı kıyıya vurdu, vinçle çıkarıldı
01.01.2024 - 19:56,  Güncelleme: 19:58
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Mersin'de 4 metrelik 6 solungaçlı cam göz köpekbalığı kıyıya vurdu, vinçle çıkarıldı

MERSİN - Mersin'de Doğu Akdeniz'de telef olduktan sonra sürüklendiği değerlendirilen 4 metre 10 santim boyundaki nesli tehlike altına olan 6 solungaçlı cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de öldükten sonra sürüklenen nesli tehlike de olan derin deniz türü canlılarından 6 solungaçlı (Hexanchus Griseus) cam göz köpek balığı merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısına vurdu. Telef olan köpek balığını gören balıkçılar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerde Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'la birlikte inceleme yaptı. Yapılan inceleme de dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde telef olduğu değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi.

Köpek balığı vinç yardımı ile denizden çıkarılırken, gömüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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