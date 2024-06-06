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Mersin'de 40 bin ton atık geri kazandırıldı, üretilen ürünler sergilendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde atık malzemeler geri dönüştürülerek birçok ürün ortaya çıkarılarak sergilendi. Kent genelinde 40 bin ton atığın geri dönüştürüldüğü belirtildi.

Mersin Valiliği koordinesinde Milli Eğitim ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri tarafından Erdemli Devlet Bahçeli Meydanı'nda 'Çevre' ile 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası kapsamında geri dönüşüm sergisi açıldı. Erdemli Belediyesi'nin katkılarıyla 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla yapılan etkinlikte birbirinden farklı ürün yer aldı. Sergide atık malzemelerden milli muharip uçak Kaan, Atak helikopteri gibi maketlerin yanı sıra ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya ithafen yapılan uzay merkezi dikkat çekti. Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte il ve ilçe protokolü tarafından serginin açılışı yapıldı. Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi de gerçekleştirilen etkinlikte, geçen yıl 40 bin ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı ifade edildi.

Çevreyle ve sıfır atıkla ilgili projelerin sergilendiğine değinen Vali Pehlivan, sıfır atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2018 yılında başlatıldığını ve o günden bugüne uygulandığını kaydetti.

"40 bin ton atık geri kazandırıldı"

Kentteki tüm okullarda sıfır atıkla ilgili çalışma ve etkinlikler yapıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "İlimiz genelinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin ton atığın geri kazanımı sağlandı. Bu konuda okullarımızın önemli bir katkısı oldu. Gençlerimiz nasıl bilime teknolojiye yatkın, geri dönüşüme de bir o kadar yatkın. Tabi öğretmenlerimizin bu konuda rehberliği çok önemli. Atık olarak düşünülen malzemelerden çok güzel ürünler geliştirmişler. Buna teknolojiyi de katmışlar ve o atıkları yeniden kazanmışlar" dedi.

Usta öğretici Mustafa Ercan ise, "Halk Eğitim Merkezi'nde kurs veriyorum. Vatandaşlarımızın sokağa attığı malzemeleri toplayarak el sanatlarına çeviriyorum. Uçaktan, helikoptere, kamyondan traktöre her şeyi yaptım. Uzay istasyonunu ise 3 günde yaptım, 4 kilogram ağırlığında. Alper Gezeravcı'nın Mersin'e geldiğinde beni ziyaret etmesini istiyorum. Kendisine bu maketi hediye edeceğim" diye konuştu.