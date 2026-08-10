Mersin\'de 5 Leylek Akıma Kapıldı

MERSİN'de elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü akıma kapılarak öldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ndeki elektrik direğine konan 5 leylek, bazılarının kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Direkten düşen leyleklerden 3'ü öldü. Leyleklerin akıma kapılıp, düştüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.